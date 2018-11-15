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Herkes "Bu isim tamam" diyecek! AK Parti'den yerel seçim sürprizi

AK Parti, yerel seçimler için sürpriz bir politika izleyecek. İddiaya göre, siyasete daha önce girmemiş ve adaylık başvurusu olmayan kişilere teklif götürüldü. Açıklama yapan bir parti yöneticisi, "Çok sürpriz isim var. Açıklandığı zaman 'Tamam, bu çok doğru bir isim' denilecek kişilerle görüşüyoruz." diye konuştu.

15 Kasım 2018 Perşembe 10:03
Herkes "Bu isim tamam" diyecek! AK Parti'den yerel seçim sürprizi

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlere ilişkin olarak kulis yazdı. Selvi, "Bu arada AK Parti'de ilginç bir şey oluyor. Aday olmayan ya da AK Parti'de siyaset yapmamış isimlerden kazanma şansı olanlara teklif götürülüyor." dedi. AK Parti'li bir yönetici "Açıklandığı zaman 'Tamam, bu çok doğru bir isim' denilecek kişilerle görüşüyoruz." diye konuştu.

"Yeniden aday gösterilmeyecek isimler tespit edildi"

Selvi, "Muhalefet cephesinde ne olur, AK Parti'nin sürprizleri neler?" başlığıyla yayımlanan yazısında "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılan toplantıda tüm illerle ilgili çalışmaların ilk ayağı tamamlandı. Yeniden aday gösterilmeyecek belediye başkanları tespit edildi" ifadesini kullandı.

"Belediyecilik bizim işimiz"

"Bu hafta sonu yapılacak olan temayül yoklaması ve komisyonların çalışmasından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında ikinci tur çalışmaları başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti heyetine 'En büyük parti biziz. En güçlü parti biziz. Belediyecilik bizim işimiz. En iyi sonucu alacak şekilde çalışacağız' dediği söyleniyor" diyen Selvi, şu şekilde devam etti:

"Sürpriz isimler var"

"Bu arada AK Parti'de ilginç bir şey oluyor. Aday olmayan ya da AK Parti'de siyaset yapmamış isimlerden kazanma şansı olanlara teklif götürülüyor. Bir parti yöneticisi, 'Bilinen isimler dışında dışarıdan çok sürpriz isimler var. Açıklandığı zaman 'Tamam, bu çok doğru bir isim' denilecek kişilerle görüşüyoruz. Kamuoyu bizi beklesin' dedi."

Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 10:03
  1. Adalet Ve Kalkınma Partisi
  2. Ak Parti Genel Merkezi
  3. abdulkadir selvi 9957
  4. abdulkadir-selvi-1337
  5. Cumhurbaşkanı Erdoğan
  6. Recep Tayyip Erdoğan
  7. Abdülkadir Selvi
  8. Abdulkadir Selvi
  9. Tayyip Erdoğan
  10. Recep Tayyip
  11. AK Parti
  12. Hürriyet
  13. Akparti
  14. Siyaset
  15. R.T.E

YORUM YAZ

  • ali sadıkoğluali sadıkoğlu1 sa önce
    valla gerçekçi olmak lazım.ben istanbulda yaşayan birisiyim ve ak partiye oy vermiştim.ama maalesef şimdi görünen oki bu iş bitmiş ve istanbul düşmüştür!istanbulda chp seçimi almıştır,hayırlı olsun.kime sorsam chp diyor ve işin kötüsü bu adamların hepsi ak partiye oy veren insanlar.
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