Herkes Beşiktaş'ı beklerken... Burak Yılmaz'a sürpriz talip

Burak Yılmaz'ın Fransız ekiplerinden Lille ile olan sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Milli futbolcu için Türkiye'den ilgi var.

Kariyerinin son imzasını atmaya hazırlanan Burak Yılmaz için Adana Demirspor'un İtalyan teknik direktörü Vincenzo Montella ısrarcı.

Adana Demirspor'un bir süredir Burak Yılmaz ile ilgilendiği vurgulanırken Montella'nın da isteğiyle Akdeniz ekibinin transferde mutlu sona ulaşmak istediği öne sürüldü.

37 yaşındaki Burak Yılmaz'ın da gelecek sezon Adana Demirspor forması giymeye sıcak baktığı iddia edildi.

Ligue 1'de ikinci sezonunu geçiren Burak Yılmaz geçen sezon takımıyla lig şampiyonluğu yaşarken çıktığı 33 resmi maçta 18 gol atıp 5 asist yapmıştı.

Yılmaz bu sezon ise 37 resmi maçta süre alırken 7 gol ve 3 asistlik skor katkısı sağladı. Lille ise ligin bitimine dört hafta kala 9. sırada bulunuyor.

Kaynak: Fanatik