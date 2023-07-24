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Spor Herkes Arda'nın şovunu beklerken... Büyük hayal kırıklığı
Spor

Herkes Arda'nın şovunu beklerken... Büyük hayal kırıklığı

Yeniakit Publisher
2023-07-24 09:20:00 -
Herkes Arda'nın şovunu beklerken... Büyük hayal kırıklığı

Arda Güler'li Real Madrid, Milan ile hazırlık maçı oynadı. Maçta Arda'yı bekleyen Türk ve yabancı futbol severler büyük hayal kırıklığına uğradı.

Fenerbahçe'den ayrılan Arda Güler, Real Madrid'e imza attıktan sonra çıktığı her antrenmanda adeta şov yaptı. Takıma kısa sürede uyum sağlayan milli futbolcu, Milan ile oynanan hazırlık maçının en çok beklenen ismiydi.

Dün antrenmanda sakatlanan Arda Güler, bugün Türkiye saatiyle sabah 5'te oynanan maçın kadrosuna alındı. Bundan dolayı yabancı ve yerli futbol severler Arda'yı izlemeyi ümit ediyordu.

Ancak Arda Güler, Real Madrid-Milan maçında forma giyemedi.

Bu arada maçı Real Madrid 3-2 kazandı. İspanyol ekibin gollerini Vinicius Jr. ile Valverde (x2) kaydetti.

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