Herkes Arda'nın şovunu beklerken... Büyük hayal kırıklığı

Fenerbahçe'den ayrılan Arda Güler, Real Madrid'e imza attıktan sonra çıktığı her antrenmanda adeta şov yaptı. Takıma kısa sürede uyum sağlayan milli futbolcu, Milan ile oynanan hazırlık maçının en çok beklenen ismiydi.

Dün antrenmanda sakatlanan Arda Güler, bugün Türkiye saatiyle sabah 5'te oynanan maçın kadrosuna alındı. Bundan dolayı yabancı ve yerli futbol severler Arda'yı izlemeyi ümit ediyordu.

Ancak Arda Güler, Real Madrid-Milan maçında forma giyemedi.

Bu arada maçı Real Madrid 3-2 kazandı. İspanyol ekibin gollerini Vinicius Jr. ile Valverde (x2) kaydetti.