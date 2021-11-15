Herkes altın diyor ama orada fiyatlar patladı! Dünyaca ünlü bankalar son tahminlerini paylaştı

Gümüş fiyatları değer kazanmaya devam ediyor. Geçen hafta yüzde 4.8 değer kazanan gümüşün ons fiyatı haftaya 25 dolar seviyesinden başladı. Analistler emtia piyasasındaki artışa ABD'de enflasyondaki yükselişin kısa vadede geçici olmayacağına dair algının neden olduğunu düşünüyor.

Dünya'da yer alan habere göre, gümüş fiyatları geçtiğimiz haftayı yüzde 4.8 değer kazanarak kapattı. Geçen hafta ABD'deki enflasyonun artması ve yükseliş eğiliminin kısa vadede geçici olmayacağına dair algının güçlenmesi ve arza dair sıkıntıların devam etmesi nedeniyle tüm emtia piyasasında olduğu gibi gümüş fiyatları da yükselmeye başladı.

Bugün Türkiye'de gümüş fiyatına bakıldığında alışta 8.08, satışta ise 8.09 lira seviyesinde olduğu görülüyor.

En fazla değerlenen emtialar

Kayda değer yükselişlerin görüldüğü emtia piyasasında gümüş fiyatları yüzde 4.8, nikel yüzde 1.7, alüminyum yüzde 5, bakır yüzde 1.8, platin yüzde 4.7 değer kazandı.

Analistler nasıl yorumladı?

Analistler dolara olan talebin artması ve ABD Merkez Bankasının faiz artırımını beklenenden daha erken yapabileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesiyle emtia piyasasında bir miktar geri çekilmeler görülmesine karşın ABD'de enflasyonun artması sonrasında enflasyondaki yükseliş eğiliminin kısa vadede geçici olmayacağına dair algının güçlenmesi ve arza dair sıkıntıların devam etmesi nedeniyle kayda değer yükselişlerin görüldüğünü söyledi.

Ayrıca Çin’de ekonomiye dair belirsizliklerden kaynaklanan endişelere karşın küresel olarak yeşil ve temiz enerjiye dönüşüm kapsamında talebin artacağına yönelik iyimser öngörülerle emtia fiyatlarının yükseldiğini vurguladı.

İşte o tahminler

● 2020 ve 2021'de gümüş için fiyat dinamiklerine bakıldığında volatilitenin yüksek olduğu ancak ralli kapısının hala açık olduğu belirtiliyor. 2020'de mart ortasından ağustos ortasına kadar olan dönemde gümüş sadece 5 ayda yüzde 142.8 fırlamıştı. 2021'de gümüş, yıla ons başına 27.27 dolardan başladı ve sekiz yılın zirvesi yaklaşık 30 doları gördükten sonra şu sıralar 24.0-25.0 dolar aralığında hareket ediyor.

● DBS Bank, ‘gümüş piyasasına sonunda sükunet geldi’ ifadelerini kullandığı müşteri bilgilendirme notunda, fiyatların 24.82 dolar seviyesini kırması halinde boğa eğiliminin oluşacağını belirtiyor. Sonrasında ise 200 günlük hareketli ortalama 25.38 dolar ve ardından 26.28 doların test edilebileceğini öngörüyor.

● Commerzbank, fiyatların 26.07 dolar alanına doğru gitmesini bekliyor. 21.87/17 düzeyinin fiyatlar için taban oluştuğunu düşünen Alman banka, eylül ayının en yüksek seviyesi 24.95’in üzerine çıkılmasıyla 25.42’nin, sonrasında 26.07’nin test edileceği düşüncesinde.

● HYCM analisti Giles Coghlan da yılsonuna doğru gümüşün yukarı yönlü hareketlenmesi bekliyor. Gümüşün 2022’nin ilk çeyreğine güçlü gireceğini savunan Coghlan, şu gerekçeleri öne sürüyor: Son 25 yılda gümüş, 15 Kasım ile 28 Şubat arasında 18 kez yükseliş yaşadı. Söz konusu dönemde ortalama kazancı yüzde 8.60 oldu. En büyük kazancı 2008 yılında yüzde 39.87 ile gösterdi. En büyük kayıp ise 2012 yılında yüzde 13.07 ile verildi.

Bu mevsimsel modelin bu yıl tekrarlanacağının garantisi asla yok, Bununla birlikte, güçlü mevsimsel modelleri gözardı etmemek gerek.” Ancak analist, Fed’in para politikasını sıkılaştırmasının mevsimsel modellemenin önündeki en büyük risk olduğuna dikkat çekiyor ve Fed’in aralık toplantısından çıkacak şahin açıklamaların ya da enflasyon beklentilerindeki gerilemenin fiyatları baskılayabileceği uyarısı yapıyor.