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Medya Herifi çok fena yolmuşlar! Ben hayatımda böyle salaklık görmedim! O paraya yeni cemaat kurulur a be kafasız
Medya

Herifi çok fena yolmuşlar! Ben hayatımda böyle salaklık görmedim! O paraya yeni cemaat kurulur a be kafasız

Yeniakit Publisher
2024-06-02 14:15:00 -
Herifi çok fena yolmuşlar! Ben hayatımda böyle salaklık görmedim! O paraya yeni cemaat kurulur a be kafasız

Fetullah Gülen'in manevi oğlu basketbolcu Enes Kanter, FETÖ’ye 110 milyon dolar verdiğini itiraf etti. Ahmet Hakan ise Kanter'in bu parayla yeni bir FETÖ kurabileceğini yazdı. Kanter'in bu davranışını "alıklık ve kafasızlık" olarak nitelendiren Hakan, Hürriyet'teki yazısında şunları kaydetti:

Fetullah Gülen'in manevi oğlu basketbolcu Enes Kanter, FETÖ’ye 110 milyon dolar verdiğini itiraf etti. Ahmet Hakan ise Kanter'in bu parayla yeni bir FETÖ kurabileceğini yazdı. Kanter'in bu davranışını "alıklık ve kafasızlık" olarak nitelendiren Hakan, Hürriyet'teki yazısında şunları kaydetti:

"Enes Kanter, FETÖ’nün abilerine tam 110 milyon dolar vermiş.

Daha doğrusu FETÖ’nün abileri kaz gibi yolmuşlar bu şahsı.

*
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ben hayatımda böyle alıklık, böyle kafasızlık görmedim.

*

O parayla bütün abileri satın alıp yepyeni bir FETÖ kurardı bu Enes Kanter denilen şahıs.

Üstelik CIA da kendisine tam destek verirdi."

 

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