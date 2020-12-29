  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 14. hafta maçları yarın yapılacak
Spor

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 14. hafta maçları yarın yapılacak

Yeniakit Publisher
2020-12-29 09:51:47 -
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 14. hafta maçları yarın yapılacak

İSTANBUL (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 14. hafta maçları yarın yapılacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 14. haftada oynanacak maçların programı şöyle:

14.00 Çankaya Üniversitesi-Birevim Elazığ İl Özel İdare (Ankara)

14.00 BOTAŞ-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor (Ankara DSİ Etlik)

14.00 Büyükşehir Belediye Adana Basketbol-Nesibe Aydın (Atatürk)

14.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-OGM Ormanspor (Antakya)

14.30 İzmit Belediyespor-Bellona Kayseri Basketbol (Şehit Polis Recep Topaloğlu)

16.00 Beşiktaş HDI Sigorta-Samsun Canik Belediyespor (BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)

17.00 Galatasaray-Fenerbahçe Öznur Kablo (Ahmet Cömert)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türk İHA'larına karşı acil kodlu gizli toplantı yaptılar! Gelen itiraf ise olay oldu
Dünya

Türk İHA'larına karşı acil kodlu gizli toplantı yaptılar! Gelen itiraf ise olay oldu

Suriye, Libya ve son olarak Dağlık Karabağ'da büyük başarılar elde edilmesine yardımcı olan Türk SİHA'ları NATO'nun acil kodlu olarak gizli ..
Covid ile ilgili bomba iddia: Ya tesadüf ya da korkunç bir plan!
Sağlık

Covid ile ilgili bomba iddia: Ya tesadüf ya da korkunç bir plan!

Sosyal medyada paylaşılan yabancı bir profesörün alüminyum ve wifi ile ilgili anlattıkları kan dondurdu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Yüz yüze eğitim için yeni karar
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Yüz yüze eğitim için yeni karar

2020 yılının son Kabine Toplantısı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, okullarda yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağını açıkladı...
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay