Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Birevim Elazığ İl Özel İdare: 91 - İzmit Belediyespor: 82
Salon: Elazığ İl Özel İdare
Hakemler: Çağrı Hekimoğlu, Erhan Yüksel, Hande Öztürk
Birevim Elazığ İl Özel İdare: Gamze Takmaz 12, Nuran Tutsak 6, Cannon 21, Dubljevic 23, Baric 3, Michelle 23, Sera Özelçi 3
İzmit Belediyespor: Kebra Erat 3, Elif Emirtekin 3, Siksniute 14, Wheeler 32, Jovanovic 10, Miray Şahin 1, Gülşah Duman 3, Saadet Aysu Keskin 3, İnci Güçlü, Dos Santos 13
1. Periyot: 22-15
Devre: 43-37
3. Periyot: 68-58
ELAZIĞ (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. hafta maçında Birevim Elazığ İl Özel İdare, evinde İzmit Belediyespor'u 91-82 yendi.