  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Spor

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor: 91 - Nesibe Aydın: 84

Yeniakit Publisher
2021-01-03 18:40:23 -
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Abdullah Koputan, Uygar Kurt

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor: Manolya Kurtulmuş 15, Melis Talay 6, Gökşen Fitik 16, Anigwe 31, Naumenko 21, Feride Şevval Akalın, Fatmanur Karakaş, Yeliz Doğan, İlayda Güner 2

Nesibe Aydın: Snytsina 4, Peddy 26, Melike Tuğba Oral, Hebard 21, Harika Gözde Eldaş 12, Merve Uygül 2, Büşra Akgün 7, Hülya Çoklar 4, Simon 8

1. Periyot: 25-15

Devre: 54-41

3. Periyot: 71-65


MERSİN (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, sahasında Nesibe Aydın'ı 91-84 yendi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Uyanış Büyük Selçuklu ve Akıncı’dan sonra o dizi resmen çakıldı! ‘Erdoğan’ın sözünü akıllara getirdi’
Medya

Uyanış Büyük Selçuklu ve Akıncı’dan sonra o dizi resmen çakıldı! ‘Erdoğan’ın sözünü akıllara getirdi’

Yüksel Aytuğ’un, ‘Yerli ve milli süper kahraman’ başlıklı yazısında Akıncı ve Çukur dizilerine değindi. Akıncı dizisi için, ‘Dizi tüm fantas..
Türkiye'yi hedefe koydular! İran'dan 'büyük İntikam' isimli skandal video
Gündem

Türkiye'yi hedefe koydular! İran'dan 'büyük İntikam' isimli skandal video

İran Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri Komutanı Emir Ali Hacızade, 'Büyük İntikam' isimli skandal bir animasyon paylaştı. Animasyonda sözd..
Kasım Süleymani kimdir?
Biyografi

Kasım Süleymani kimdir?

Amerika tarafından yapılan bombardıman sonucu öldürülen İranlı komutan Kasım Süleymani kimdir?

Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay