Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Bellona Kayseri Basketbol: 80 - Hatay Büyükşehir Belediyespor: 75
Salon: Kadir Has
Hakemler: Mehmet Ozan Çakar, Uğur Özen, Yiğit Emre Şimşek
Bellona Kayseri Basketbol: Melis Gülcan 14, Ayşegül Günay Aladağ 10, Harrigan 4, Brown 18, Harris 29, Zeynep Öykü Kalbisağde 5, Gülse Uğur, Esra Ural Topuz, Sevgi Tonguç
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Canada 28, Kübra İmren Siyahdemir 9, Prince 13, İdil Türk 10, Gizem Başaran 8, İdil Yavuz, Ben Abdelkader 7
1.Periyot: 12-16
Devre: 38-34
3. Periyot: 60-54
5 faulle çıkanlar: 31.59 Gizem Başaran, 39.36 Kübra İmren Siyahdemir (Hatay Büyükşehir Belediyespor)
KAYSERİ (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasından Bellona Kayseri Basketbol, konuk ettiği Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 80-75 yendi.