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Spor Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Spor

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Bellona Kayseri Basketbol: 80 - Hatay Büyükşehir Belediyespor: 75

Yeniakit Publisher
2021-01-03 17:25:33 -
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Kadir Has

Hakemler: Mehmet Ozan Çakar, Uğur Özen, Yiğit Emre Şimşek

Bellona Kayseri Basketbol: Melis Gülcan 14, Ayşegül Günay Aladağ 10, Harrigan 4, Brown 18, Harris 29, Zeynep Öykü Kalbisağde 5, Gülse Uğur, Esra Ural Topuz, Sevgi Tonguç

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Canada 28, Kübra İmren Siyahdemir 9, Prince 13, İdil Türk 10, Gizem Başaran 8, İdil Yavuz, Ben Abdelkader 7

1.Periyot: 12-16

Devre: 38-34

3. Periyot: 60-54

5 faulle çıkanlar: 31.59 Gizem Başaran, 39.36 Kübra İmren Siyahdemir (Hatay Büyükşehir Belediyespor)


KAYSERİ (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasından Bellona Kayseri Basketbol, konuk ettiği Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 80-75 yendi.

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