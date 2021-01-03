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Spor Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Spor

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

BOTAŞ: 82 - Beşiktaş HDI Sigorta: 68

Yeniakit Publisher
2021-01-03 17:02:07 -
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Ankara DSİ Etlik

Hakemler: Erşan Kartal, Ahmet Taner İbin, Nihat Çetin

BOTAŞ: Büşra Akbaş 11, Williams 10, Bahar Çağlar 9, Sehernaz Çidal 6, Bas 17, Ayşe Cora 22, Erdenay Topçu 5, Hatice Pelin Gülçelik, Aysude Yıldıztekin 2, Burcu Büyükayan

Beşiktaş HDI Sigorta: İrem Naz Topuz 5, Melisa Korkmaz 6, Alvarez 20, Bradford 21, Ivankovic 8, Elif Bayram 8, Senay Zeybek

1. Periyot: 14-19

Devre: 41-38

3. Periyot: 62-48


ANKARA (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında BOTAŞ, konuk ettiği Beşiktaş HDI Sigorta'yı 82-68 yendi.

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