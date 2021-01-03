  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Spor

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Fenerbahçe Öznur Kablo: 106 - Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol: 71

Yeniakit Publisher
2021-01-03 16:12:35 -
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Fenerbahçe Metro Enerji

Hakemler: Can Mavisu, Sedef Yarıcı, Mustafa Candemir Tabak

Fenerbahçe Öznur Kablo: Thomas 20, Sabally 19, Tuğçe Canıtez 3, Sevgi Uzun 14, Stokes 5, Vaughn 16, Olcay Çakır Turgut 8, Iagupova 19, Duygu Özen, Ayşe Yılmaz, İdil Saçalır 2

Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol: Fontaine 5, Meskonyte 10, Öykü Taşkın 19, Gülfer Tokatlı 6, Wallace 14, Raushan Gültekin 5, Ladin Özel 3, İlknur Yıldızhan 9, Güneş Köksal

1. Periyot: 24-19

Devre: 51-35

3. Periyot: 69-52

Beş faulle çıkan: 39.45 Gülfer Tokatlı (Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol)


İSTANBUL (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Fenerbahçe Öznur Kablo, sahasında Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol'u 106-71 mağlup etti.

Bu sonuçla 15'te 15 yapan Fenerbahçe, liderliğini sürdürdü. Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol ise 9'u üst üste olmak üzere 13. mağlubiyetini yaşadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sözcü geri adım attı
Gündem

Sözcü geri adım attı

Türk milletinin sözcülüğünü yapmak yerine Haçlı’nın borazanlığını tercih eden Sözcü gazetesinin Ayasofya ayıbına tepkiler dinmek bilmiyor. A..
Türkiye'de görülen mutant virüse dair çok önemli açıklama
Gündem

Türkiye'de görülen mutant virüse dair çok önemli açıklama

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz, “Paniğe gerek yok. Şu an kontrol altında gibi görünüyor. İki ker..
ABD'den dünya gündemini sarsan iddia! Eğer bu doğruysa yer yerinden oynar
Korona Virüs

ABD'den dünya gündemini sarsan iddia! Eğer bu doğruysa yer yerinden oynar

Koronavirüs salgınının çıktığı ülke olan Çin ile ilgili bir iddia dünya gündemine bomba gibi düştü. ABD'nin Ulusal Güvenlik Danışmanı Matthe..
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay