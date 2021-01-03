  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Spor

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

OGM Ormanspor: 56 - Galatasaray: 67

Yeniakit Publisher
2021-01-03 16:08:30 -
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: M. Sait Zarifoğlu

Hakemler: Musa Kazım Çetin, Murat Ciner, Yiğit Gönültaş

OGM Ormanspor: Robinson 15, Williams 11, Sinem Ataş, Şerife Alperi Onar 6, Walker 7, Sykes 14, Meltem Avcı 3, Nilay Kartaltepe, Damla Gezgin

Galatasaray: Asena Yalçın 7, Sude Yılmaz, Pelin Derya Bilgiç 27, Steinberga 5, Russell 6, Holingsvorth 9, Hruscakova 5, Cansu Köksal 6, Mısra Albayrak 2

1. Periyot: 12-21

Devre: 28-45

3. Periyot: 44-53


ANKARA (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Galatasaray, deplasmanda OGM Ormanspor'u 67-56 yendi.

Galatasaray'dan Pelin Derya Bilgiç, 27 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sözcü geri adım attı
Gündem

Sözcü geri adım attı

Türk milletinin sözcülüğünü yapmak yerine Haçlı’nın borazanlığını tercih eden Sözcü gazetesinin Ayasofya ayıbına tepkiler dinmek bilmiyor. A..
Türkiye'de görülen mutant virüse dair çok önemli açıklama
Gündem

Türkiye'de görülen mutant virüse dair çok önemli açıklama

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz, “Paniğe gerek yok. Şu an kontrol altında gibi görünüyor. İki ker..
ABD'den dünya gündemini sarsan iddia! Eğer bu doğruysa yer yerinden oynar
Korona Virüs

ABD'den dünya gündemini sarsan iddia! Eğer bu doğruysa yer yerinden oynar

Koronavirüs salgınının çıktığı ülke olan Çin ile ilgili bir iddia dünya gündemine bomba gibi düştü. ABD'nin Ulusal Güvenlik Danışmanı Matthe..
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay