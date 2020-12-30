  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Spor

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Ligde 14. hafta maçları yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-30 20:00:24 -
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

İSTANBUL (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 14. hafta maçları oynandı.

Karşılaşmaların sonuçları şöyle:

Çankaya Üniversitesi-Birevim Elazığ İl Özel İdare: 78-67

BOTAŞ-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor: 72-59

Büyükşehir Belediye Adana Basketbol-Nesibe Aydın: 70-84

Hatay Büyükşehir Belediyespor-OGM Ormanspor: 69-91

İzmit Belediyespor-Bellona Kayseri Basketbol: 84-72

Beşiktaş HDI Sigorta-Samsun Canik Belediyespor: 89-59

Galatasaray-Fenerbahçe Öznur Kablo: 60-74


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Arnavutluk'tan 'Türk bayrağı' kararı: 2 yıl hapis cezası verildi
Dünya

Arnavutluk'tan 'Türk bayrağı' kararı: 2 yıl hapis cezası verildi

Arnavutluk'un Leş şehrindeki yetkili mahkeme, 2017'de Qafe Molle Barajı'nda asılan Türk bayrağının indirilmesi için yapılan protestoyu kışkı..
Hükümetten yeni doğal gaz açıklaması
Ekonomi

Hükümetten yeni doğal gaz açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Fatih’in keşfettiği 405 milyar metreküplük doğal gaz rezervimiz Filyos’ta karaya çıkacak ve ..
Türkiye'ye gelen Çin aşısının üzerinde dikkat çeken detay
Sağlık

Türkiye'ye gelen Çin aşısının üzerinde dikkat çeken detay

Çin'den bu sabah Türkiye'ye gelen koronavirüs aşısının üzerindeki Türkçe mesaj dikkat çekti.
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay