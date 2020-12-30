  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Spor

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Beşiktaş HDI Sigorta: 89 - Samsun Canik Belediyespor: 59

Yeniakit Publisher
2020-12-30 18:24:56 -
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi

Hakemler: Özge Şentürk, Mesut Öztürk, Eyyüp Ayhan

Beşiktaş HDI Sigorta: İrem Naz Topuz 15, Melisa Korkmaz 4, Alvarez 13, Bradford 14, Ivankovic 10, Senay Zeybek 7, Elif Bayram 2, Nisa Yalçın 7, Nur Sezer Yavuz 7, Draskicevic 8, Ceren Yağmur Civan 2

Samsun Canik Belediyespor: Dilan Çalış 3, Madden 27, Neslihan Demir 6, Fatma Dilara Azaklı 6, Kayra Güler Sağlam 12, Nazlı Çalışkan 2, Sıla Şimşek 3, Zeynep Sina Konuksever, Zeynep Sude Kara, Bilgesu Erduran, Nurgül Ersoy

1. Periyot: 24-18

Devre: 48-31

3. Periyot: 72-46

Beş faulle çıkan: 37.37 Neslihan Demir (Samsun Canik Belediyespor)


İSTANBUL (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. hafta maçında Beşiktaş HDI Sigorta, Samsun Canik Belediyespor'u 89-59 yendi.

Siyah-beyazlı takım bu sonuçla ligde 5. galibiyetini elde ederken, Samsun ekibi ise 14. maçını da kaybetti.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı?
Yerel

İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı?

Akıllarda koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan işten çıkarma yasağı devam ediyor mu yoksa uzatıldı mı? Sorusu bulunuyor. Bu sorunun c..
Bu daha başlangıç! Terör örgütü DSG o bölgede de kayıp vermeye başladı
Dünya

Bu daha başlangıç! Terör örgütü DSG o bölgede de kayıp vermeye başladı

Terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı DSG, Suriye Milli Ordusu tarafından Ayn İsa bölgesinde yapılan operasyonda, kendilerine bağlı 5 teröris..
Skandal sonrası derin sessizlik! DEVA Partili 'Yahudi locasının kadın avukatı' kayıplara karıştı
Siyaset

Skandal sonrası derin sessizlik! DEVA Partili 'Yahudi locasının kadın avukatı' kayıplara karıştı

Gazeteci Fazıl Duygun'un deşifre ettiği İsrail vatandaşı DEVA Partisi Hatay il teşkilatı üyesi Av. Shayma Chanak kayıplara karıştı...
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay