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Spor

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Çankaya Üniversitesi: 78 - Birevim Elazığ İl Özel İdare: 67

Yeniakit Publisher
2020-12-30 16:15:31 -
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Ankara

Hakemler: Alper Özgök, Ahmet Taner İbin, Hakan Gerey

Çankaya Üniversitesi: Zellous 32, White 22, Gizem Yavuz 3, Bahar Öztürk 14, Talbert 4, Özge Kavurmacıoğlu 3

Birevim Elazığ İl Özel İdare: Gamze Takmaz 11, Sera Özelçi 6, Cannon 20, Dubljevic 8, Baric 4, Mitchell 18, Naile Çırak, Nuran Tutsak

1. Periyot: 11-13

Devre: 36-36

3. Periyot: 55-52

5 faulle çıkanlar: 26.02 Talbert (Çankaya Üniversitesi), 38.41 Baric (Birevim Elazığ İl Özel İdare)


ANKARA (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 14. hafta maçında Çankaya Üniversitesi, ağırladığı Birevim Elazığ İl Özel İdare'yi 78-67 mağlup etti.

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