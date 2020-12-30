Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
BOTAŞ: 72 - ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor: 59
Salon: Ankara DSİ Etlik
Hakemler: Mehmet Keseratar, Muhammet Mustafa Akıllıoğlu, Niyazi Yasin Kahraman
BOTAŞ: Williams 24, Büşra Akbaş 10, Bahar Çağlar 2, Sehernaz Çidal 11, Bas 18, Erdenay Topçu 2, Ayşe Çora, Hatice Pelin Gülçelik 5
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor: Manolya Kurtulmuş 17, Melis Talay 8, Gökşen Fitik 19, Anigwe 10, Naumenko, Feride Şevval Akalan 1, Fatmanur Karakaş, İlayda Güner 4
1. Periyot: 16-21
Devre: 42-31
3. Periyot: 55-47
ANKARA (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında BOTAŞ, konuk ettiği ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor'u 72-59 yendi.