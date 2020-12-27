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Spor

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Beşiktaş HDI Sigorta: 76 - Birevim Elazığ İl Özel İdare: 86

Yeniakit Publisher
2020-12-27 15:03:29 -
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi

Hakemler: Serkan Emlek, Umut Özgün Ergün, Mustafa Candemir Tabak

Beşiktaş HDI Sigorta: İrem Naz Topuz 7, Salvadores 18, Melisa Korkmaz 12, Bradford 6, Ivankovic 14, Senay Zeybek, Nur Sezen Yavuz, Elif Bayram 16, Nisa Yalçın, Draşkiçeviç 3

Birevim Elazığ İl Özel İdare: Gamze Takmaz 5, Nihan Demirkol, Cannon 19, Dubljevic 18, Baric 10, Nazlı Güngör, Mitchell 24, Naile Çırak 2, Esma Çelen Türk, Sera Özelçi 6, Şuğranur Hatice Sönmez, Nuran Tutsak 2

1. Periyot: 22-19

Devre: 35-40

3. Periyot: 49-63


İSTANBUL (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Birevim Elazığ İl Özel İdare, deplasmanda Beşiktaş HDI Sigorta'yı 86-76 mağlup etti.

Bu sonuçla Birevim Elazığ İl Özel İdare 4. galibiyetini aldı. Beşiktaş HDI Sigorta ise 9. mağlubiyetini yaşadı.

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