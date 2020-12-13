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Spor

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Fenerbahçe Öznur Kablo: 101 - İzmit Belediyespor: 64

Yeniakit Publisher
2020-12-13 18:00:15 -
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Metro Enerji

Hakemler: Kaan Büyükçil, Tekin Özübir, Cemil Uygül

Fenerbahçe Öznur Kablo: Olcay Çakır Turgut 8, McBride 23, Sabally 12, Stokes 9, Vaughn 14, Sevgi Uzun 13, Tuğçe Canıtez 12, Vitola 10

İzmit Belediyespor: Miray Şahin, Elif Emirtekin 6, Siksniute 11, Wheeler 9, Jovanovic 15, Gülşah Duman, Kübra Erat 21, Saadet Aysu Keskin, İnci Güçlü 2

1. Periyot: 27-11

Devre: 49-30

3. Periyot: 79-47

Beş faulle oyundan çıkan: 38.50 Jovanovic (İzmit Belediyespor)


İSTANBUL (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Fenerbahçe Öznur Kablo, İzmit Belediyespor'u sahasında 101-64 yendi.


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