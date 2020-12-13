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Spor

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Bellona Kayseri Basketbol: 91 - Beşiktaş HDI Sigorta: 87

Yeniakit Publisher
2020-12-13 17:56:24 -
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Kadir Has

Hakemler: Semih Vural, Sertan Kırklar, Nihat Çetin

Bellona Kayseri Basketbol: Melis Gülcan 13, Ayşegül Günay Aladağ 14, Harrigan 21, Esra Ural Topuz 1, Harris 21, Gemelos 6, Brown 13, Zeynep Öykü Kalbisağde 2, Gülse Uğur

Beşiktaş HDI Sigorta: Salvadores 24, Elif Bayram 6, Bradford 36, Melisa Korkmaz 6, Nisa Yalçın 2, Draşkiçeviç, Ivankovic 13, Senay Zeybek, İrem Naz Topuz

1. Periyot: 25-21

Devre: 49-40

3. Periyot: 60-58

Normal süre: 78-78


KAYSERİ (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında normal süresi 78-78 biten maçta, Bellona Kayseri Basketbol uzatma sonunda Beşiktaş HDI Sigorta'yı 91-87 yendi.



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