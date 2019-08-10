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'Her zenginin kurban kesmesi gerekir'

İstanbul Müftüsü Mehmet Emin Maşalı, kurbanın önemine işaret ederek, zengin insanların kesmesi gerektiğini söyledi.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 15:15
'Her zenginin kurban kesmesi gerekir'

Maşalı, ‘’Temel ihtiyaçlarını karşılamış, bunun ötesinde kenarda 80 gram altın maddi imkânı bulunan kişiler kurban kesmeli. Hanefi mezhebine göre bu vaciptir. Diğer mezheplere göre de sünnet olarak değerlendirilmiştir’’ diye konuştu. İmkânı olmayan kesmeyebİlİr Zengin olmayan bir kişinin kurban kesmesine gerek olmadığını dile getiren Maşalı, şöyle devam etti: ‘’İşin fıkhi boyutu bu şekilde. Ama vacip olmadığı halde kurban kesen kişiler de oluyor. Bunun psikolojik tarafı fazla. Bir babayı düşünün, çocuğuna bayram gününde kurban kesmenin verdiği o coşkuyu yaşatmak istiyor. İster istemez gücü nispetinde belki sıkıntıya da girerek kurban kesiyor. Normalde maddi imkânı yerinde olmayan, temel ihtiyaçların ötesinde kenarda parası olmayan bir kişinin kurban kesmesine gerek yok. Bu kişiler yükümlü olmadığı bir şeyle kendisini yükümlü tutmuş oluyor.’’ Vekaletle kurban kesİlebİlİr Kurban etinin dağıtımının da önemli olduğunu kaydeden Maşalı, şunları söyledi: ‘’Kurban etinin bir bölümünü fakir fukaraya, bir bölümünü eşimize dostumuza, diğer bölümünü de aile bireylerine ayırmalıyız. Kurban etini üçe bölüp bu şekilde dağıttığımızda sünnete uygun bir davranış yapmış oluruz. Eğer çevremizde kurbanı paylaşacağımız kişiler yoksa vekalet yoluyla kurban kesimini de deneyebiliriz. Vekalet yoluyla kurbanı gerçekten çok muhtaç kişilere ulaştırma yoluna başvurabiliriz. TDV (Türkiye Diyanet Vakfı) dünya çapında 149 ülkede vekaletle kurban kesimi yapıyor. Dünya genelinde ihtiyacı olanlara kurbanlarınızı ulaştırıyor.” İhtiyaç sahibi ise gayrimüslimlere de kurban etinden verilebileceğini vurgulayan Maşalı, “Belki sizin vereceğiniz bir pay hisseyle onların İslam’a karşı bakışı çok değişecektir’’ dedi.

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 15:15
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