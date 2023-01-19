Her zengin varlıklı değil!

Zengin olmakla varlıklı olmak genellikle aynı şeymiş gibi görünür. Ne de olsa zengin ya da varlıklı olan insanlar daha fazla varlığa ve daha geniş çaplı bir finansal özgürlüğe sahiptir. Smartasset’in haberine göre gerçekte servet sahibi insanlar ile zenginler arasında büyük farklılıklar bulunuyor. Finansal hedeflerini zenginlerin saflarına yükseltmek isteyenlerin veya servetlerini artırmak isteyenlerin bu iki kavramın nasıl karşılaştırıldığını bilmesi önemlidir.

Zengin olmak ne anlama geliyor?

Gelir zengin bir insanın zenginliğini ölçmek için kullanılan standart bir göstergedir. Peki hangi gelir insanı zengin kılar?

ABD Gelirler İdaresi’nin (IRS) raporuna göre, ABD’nin en çok kazanan %1’lik kesimine ulaşmak için 540.009 dolarlık yıllık gelire ulaşılması gerekiyor. ABD Ekonomi Politikaları Enstitüsü (EPI) ise yüzde 1’lik kısmın yılda 819.324 dolar kazandığını hesaplıyor.

Peki ya en üstteki %5 veya %20? Zengin olmak için ABD’nin en çok kazanan %5’lik kesimine girmenin yeterli olacağını düşünüyorsanız EPI verilerine göre yılda 335.891 dolar kazanmanız gerekiyor. ABD’nin en çok kazanan %20’lik kesimine girmek istiyorsanız SmartAsset analizine göre yılda 130.545 dolar kazanmaya ihtiyacınız var.

Finansgundem.com’un derlediği bilgilere göre, zengin olmak için gelirin tek başına yeterli olmadığını da bilmek gerekiyor. Örneğin daha yüksek bir geliri olan ancak tasarruf etmek yerine harcayan veya önemli miktarda borcu olan birisi zengin bir yaşam tarzı edinebilir. Ancak kağıt üzerinde fakirdir.

Varlıklı olmak ne anlama gelir?

Varlıklı olmak çoğunlukla net servet üzerinden hesaplanır. Net servetiniz varlıklarınız ve yükümlülükleriniz arasındaki farkla ölçülür.

Genel olarak, 1 milyon dolarlık bir likit net servete sahip olmak yüksek varlıklı biri olmanız için yeterlidir. Çok yüksek varlıklı statüsüne ulaşmak içinse net servetin, 5 milyon ila 10 milyon dolar arasında bir yerde olması gerekir. Net serveti 30 milyon dolar veya daha fazla olan bireyler ultra varlıklı net servet sahibi bireyler nitelendirilebilir.

Bu rakamlar, finans endüstrisinin tipik olarak serveti nasıl gördüğünü yansıtıyor. Ortalama bir Amerikalı 774.000 dolarlık net serveti finansal açıdan rahat yaşamak için yeterli görüyor. Varlıklı olmak içinse 2,2 milyon dolarlık bir net servet gerekiyor. Bu rakamlar Schwab'ın 2022 Modern Servet Araştırması'na dayanıyor.

Zenginler ve varlıklılar arasında ne fark var?

Gelire veya net servete bakmak, zenginleri varlıklılardan ayırmanın sadece bir yoludur. Bununla birlikte, yine, sahip olduğunuz gelir ve varlıkları nasıl kullandığınız, finansal spektrumda nereye konumlandığınızı belirlemek konusunda önemlidir.

Zenginler ve varlıklılar arasındaki temel farklardan bazıları şöyle:

Paraya bakış açısı: Zengin olan biri, parayı istediği şeyleri elde etmenin bir aracı olarak görebilir. Para, belirli bir yaşam tarzı yaşamalarına yardımcı olur. Mali durumlarının kısa vadeli bir görünümünden daha fazla pay alma eğiliminde olabilirler. Örneğin, geliri nedeniyle zengin olarak kabul edilenlerin hâlâ maaşlarına muhtaç olarak yaşamaları mümkündür.

Varlıklı insanlar parayı kısa ve uzun vadeli finansal hedeflere ulaşmak için bir araç olarak görebilirler. Paralarıyla ne satın alabilecekleriyle daha az ilgilenebilirler ve bunun yerine paranın ek servet yaratılması için nasıl kullanabileceğine odaklanırlar.

Harcamalar ve borçlar: Zengin olan biri, gelirlerini kredi kartlarıyla destekleyebilir veya ortalamadan daha yüksek bir yaşam maliyetine sahip olabilir. Örneğin, bir veya daha fazla araba kiralaması veya araba kredisi olabilir veya çocuklarının pahalı ders dışı aktivitelere katılması için ödeme yapabilirler. Ayrıca pahalı bir mortgage ödemesine sahip olabilirler. Zira üst ölçekli bir mahallede bir ev satın alırlar ve buda daha yüksek emlak vergileri ödemek anlamına gelebilir.

Varlıklı insanlarsa kredi kartlarını belirli bir yaşam tarzını finanse etmenin bir aracından ziyade bir kolaylık olarak görme eğilimindedir. Daha yüksek bir yaşam maliyetine sahip olabilirler, ancak bunu sürdürmek için yeterli olan daha yüksek bir gelire sahiptirler. Borçları varsa bile bu borçlar, evler, yatlar veya koleksiyon arabaları gibi değeri artması muhtemel varlıklarla bağlantılıdır. Aylık harcama planları, temizlikçilere, bahçe görevlilerine veya kişisel personele yapılan ödemeler gibi zengin bir kişinin yapamayacağı harcamaları içerebilir.

Gelir: Zengin bir kişi gelirini sadece bir veya iki kaynaktan elde edebilir. Örneğin, tam zamanlı bir işte çalışabilir veya bir işletmeyi yönetebilirler. Gelirleri genellikle tamamen para kazanmak için bir tür iş yapmalarına bağlıdır.

Varlıklı insanlarsa genellikle birden fazla gelir akışına sahiptir. Çalışarak da para kazanabilirler, ancak aynı zamanda yatırımlardan, girişimlerinden veya danışmanlıktan da gelir elde ederler. Gelir akışlarından bazıları pasif olabilir, yani para kazanmak için çok fazla çalışmaya ihtiyaç duymazlar.

Tasarruflar ve yatırımlar: Zengin bir kişinin acil durum fonu olabilir ve bireysel emeklilik programı benzeri bir plan aracılığıyla emeklilik için yatırım yapıyor olabilir. Ayrıca, hisse senetleri, borsada işlem gören fonlar veya kripto para birimi ticareti yapmak için kullandıkları bir aracılık hesabına sahip olabilirler. Düzenli olarak bir finansal danışmanla çalışabilir veya çalışmayabilirler.

Varlıklı bireylerse ticari gayrimenkul, işletme varlıkları, hedge fonları, altın ve değerli metaller, sanat eserleri veya kaliteli şarap yatırımları gibi geniş bir portföye sahip olabilir. Muhtemelen portföylerini oluşturmak ve servetlerini artırmak için akıllı yatırımlar yapma konusunda tavsiyelerde bulunan bir finansal danışman veya özel bir servet yöneticisiyle çalışırlar.

Finansal planlama: Zenginler paralarını yönetmek için bir plan geliştirmek için bir finansal danışmanla birlikte çalışabilir. Bu plan, emeklilik için tasarruf etmeyi, borç ödemeyi veya çocuklar için yüksek öğrenim planlamasını içerebilir.

Varlıklı bireylerinse finansal planlarını formüle ederken ele alınması gereken daha geniş bir konu yelpazesi vardır. Örneğin, vakıflar ve hayır kurumlarına bağış yapmakla ilgilenebilirler. Emlak planlaması ve servetin mirası konusunda çocuklarına, torunlarına veya torunlarının torunlarına aktarılacak en etkili stratejiler için özel tavsiyelere ihtiyaç duyabilirler.

Nasıl varlıklı olunur?

Varlıklı olmak isteyenlerin bu noktaya ulaşmak için bir planı olması gerekir. Planlamaya erken başlamak, servet hedeflerinize ulaşmak için size daha uzun bir zaman dilimi sağlar. Ancak geç bir dönemde başlıyor olsanız bile, 1 milyon dolar veya daha fazla net servete ulaşmak hâlâ mümkündür.

Servet inşa etmek için bazı önemli adımlar şöyle:

Tutarlı bir şekilde yatırım yapın: Piyasaya para yatırmak, sadece tasarruf etmekten ziyade büyüme için daha büyük bir potansiyel sunar. Servet yaratmanın sırlarından biri düzenli olarak yatırım yapmaktır. Maaşlarınızın %10 ila %15'i ile Bireysel Emeklilik Planı gibi planlar üzerinden otomatik olarak katkıda bulunmak, bunu yapmanın en kolay yollarından biri olabilir.

Yatırımlarınızı çeşitlendirin: Çeşitlendirme, riski yönetmenize ve arzu ettiğiniz getiri seviyesine ulaşmanıza olanak tanır. Örneğin, bu noktaya kadar yalnızca hisse senetlerine yatırım yaptıysanız, ufkunuzu nasıl genişletebileceğinizi düşünün. Örneğin gayrimenkul, enflasyona karşı mükemmel bir koruma olabilir ve zaman içinde tutarlı pasif gelir sağlayabilir.

Harcamaları ve borçları kolaylaştırın: Yüksek borç seviyeleri ile birlikte anlamsız veya aşırı harcamalar, artan servetin önündeki önemli engeller olabilir. Aylık bir bütçeyi takip etmiyorsanız veya önemli miktarda borç alıyorsanız, bu alanlarda ilerleme sağlamak, varlıklı statüsüne yaklaşmanıza yardımcı olabilir. Bir finansal danışmanla konuşmak, harcamaları nasıl kontrol altına alacağınız ve borçları nasıl ödeyeceğiniz konusunda size fikir verebilir.

Net hedefler belirleyin: Varlıklı biri olmanın sizin için ne anlama geldiği bir başkasından farklı olabilir ve belirli hedefleri akılda tutabilmek önemlidir. Örneğin, 2 milyon dolarlık varlığa sahip olmanın sizi varlıklı yapacağına inanıyorsanız, bu hedefe ulaşmak için atmanız gereken adımları takip etmek istersiniz. Hedeflerinizi ne kadar spesifik hale getirebilirseniz, onları eyleme geçirilebilir adımlara ulaşmak da o kadar kolay olur.

Fikir yapınızı gözden geçirin: Para hakkında nasıl düşündüğünüz, servet inşa etme yeteneğinizi etkileyebilir. Paranızın sadece bugün sizin için neler yapabileceğiyle ilgileniyorsanız, bundan beş, 10 veya 20 yıl sonra olmak istediğiniz yere ulaşmak için parayla ne yapacağınızı bulmak daha zor olabilir. Varlıklı bir insan zihniyeti geliştirmek, net serveti artırmak için gerekli olan davranışları ve alışkanlıkları benimsemeyi kolaylaştırabilir.

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