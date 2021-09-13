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Aktüel “Her zaman darbelerin karşısında yer aldık”
Aktüel

“Her zaman darbelerin karşısında yer aldık”

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Hizmet-İş Sendikası Genel Merkez Kadın Komitesi tarafından gerçekleştirilen “Sendikalı Kadın Liderlerin Yetiştirilmesi Eğitim Programının” açılış toplantısına katıldı.

Yeniakit Publisher
2021-09-13 17:22:00 -
“Her zaman darbelerin karşısında yer aldık”

yeniakit.com.tr

Hizmet-İş Sendikası Genel Merkez Kadın Komitesi tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı desteğiyle eğitim programı gerçekleştirildi.

“Kadınların işyerlerinde yaşadığı sorunların çözümüne öncelik veriyoruz”

Genel Başkan Mahmut Arslan, emekçi kadınların işyerlerinde yaşadığı sorunların çözümüne öncelik verdiklerini söyledi. Bir işe girmiş, hayatını, rızkını iş yerinden kazanmaya çalışan kadınların sorunlarıyla ilgilenmek zorunda olduklarını belirten Arslan, “Hedef kitlemiz çalışan kadınlar olsa da bütün kadınların sorunları bizi ilgilendirir. Onlar için duyarsız olamayız” dedi.

“Her zaman darbelerin karşısında yer aldık”

Arslan, eğitim programında 41. yıldönümünden dolayı utançla anılan 12 Eylül askeri darbesi hakkında da değerlendirmelerde bulundu. Olağanüstü dönemlerde darbelere karşı dik durmanın yiğitlik olduğuna dikkat çeken Arslan, darbeye destek verenlerden ise hala hesap sorulmadığını anımsattı. Arslan, “Darbelerin sivil unsurları hala yargılanmadı. İş döndü dolaştı bir avuç generale yıkıldı. Medyada tetikçilik yapanlar, destek veren yüksek hakimler, üniversiteleri kışlaya çevirenler neden yargılanmıyor? 13-14 yaşlarındaki kız çocuklarımızı polis coplarıyla dövdürenler niye yargılanmadı? Darbe yapıldığında finans kaynağı sağlayanlar, darbe yapıldıktan sonra kaynaklarını heba edenler neden yargılanmadı” dedi. Arslan, bütün bu soruları darbeler tekrar olmasın diye tekrar tekrar dile getirdiğini ifade etti.

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