Her yolu deniyorlar! Şaban Sevinç'ten 'Muharrem İnce Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek' yalanı
Şaban Sevinç, kaset kumpasıyla cumhurbaşkanlığı yarışından zorla çektirilen Muharrem İnce'nin 2. turda Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini iddia etti. Muharrem İnce ise tedavi gördüğü hastane odasında açıklama yaparak iddianın asılsız olduğunu belirtti.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Sevinç, "Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu’na oy verilmesi için Salı ya da Çarşamba günü çağrı yapıp destek açıklayacak." dedi.
Muharrem İnce, muhalefetin kendisini hain ilan etmesine karşı dik durup, "adaylıktan çekil" çağrılarına kulak tıkamıştı.
İnce hastanesi odasında yaptığı açıklamada Sevinç'in iddiasının gerçek dışı olduğunu söyledi.
Seçime 3 gün kala FETÖ'nün kaset kumpasıyla karşı karşıya kalan İnce, düzenlediği basın toplantısında adaylıktan çekildiğini duyurmuştu.
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