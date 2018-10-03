Her yıl dünyada 2 milyon çocuk zatürreden ölüyor

Buna rağmen araştırmalara göre 5 yaş altındaki çocuk ölümlerinin yüzde 20'sinin sebebi zatürre..

Dünyada her yıl 2 milyondan fazla çocuk bu hastalık yüzünden ölmekte. Ülkemizde de 5 yaşından küçük çocuklarda ölümlerin başta gelen sebebi halâ maalesef zatürre..

Zatürre, akciğer dokusunun iltihabıdır.

Pek çok virüs, bakteri veya mantar zatürreye yapabilir, ancak bunlar içinde en çok rastlanan etken “pnömokok” ismi verilen bakterilerdir.

TEDAVİ EVDE DE YAPILABİLİR

Zatürre, özel durumlar dışında ev şartlarında da tedavi edilebilir.

2 aylıktan küçük bebekler, ağır zatürree belirtileri gösteren çocuklar, tekrarlayan zatürresi olanlar, altta yatan kalp veya diyabet gibi hastalığı olanlar ile iki günlük antibiyotik tedavisine cevap vermeyenlerin mutlaka hastanede yatırılarak tedavileri gerekir.

TEDAVİ SÜRESİ 7-10 GÜNDÜR

Zatürre, erken tanındığında antibiyotiklere iyi cevap veren ve tamamen geçen bir hastalıktır. Antibiyotik seçimi çocuğun yaşına, hastalığın klinik özelliklerine göre yapılır.



Zatürreeye sebep olan etkenin belirlenmesi çok zordur ve bu da zaten özel durumlar dışında gerekli değildir. Genel durumun düzelmesi, ateşin düşmesi gibi iyileşme belirtileri ilk 48 saat içinde görülür. Antibiyotik tedavisinin süresi 7 ilâ 10 gündür.

Solunum güçlüğü ve morarma olan bebeklere oksijen tedavisi de uygulanmalıdır. Küçük bebekler daha sık emzirilmeli ve çocuğa yaşına uygun yüksek kalorili besinler verilmelidir. Çocuğun susuz kalmamasına çok dikkat edilmelidir.

Lütfen dikkat edin

● Düşük doğum tartısı ve prematürelik,

● Anne sütü almama,

● Beslenme bozuklukları,

● D vitamini eksikliği,

● Evde sigara içilmesi,

● Kalabalık evler

● Kızamık ve boğmaca aşılarının yapılmaması,

● Ailenin sosyoekonomik düzeyinin düşük olması çocuklarda zatürre riskini artıran faktörlerdir.

İşte zatürre belirtileri

Zatürrenin klinik tablosu çocuğun yaşına ve zatürreye sebep olan mikroplara göre farklıdır.

● Yüksek ateş ve öksürük temel belirtilerdir.

● Küçük bebeklerde öksürük olmadan da zatürre olabileceği unutulmamalıdır.

● Zatürrenin çok önemli bulguları, nefes alırken kaburga aralıklarının içeriye doğru çekilmesi ve çocuğun solunum zorluğu içinde olmasıdır.



● Solunum hızının 1 yaşın altındaki bebeklerde 50'nin, 2-5 yaş arasındaki çocuklarda 40'ın ve 5 yaşından büyüklerde de 30'un üzerinde olması zatürre veya başka bir ciddi solunum yolları hastalığının işaretidir.

● Burun kanadı solunumu, solunumun hırıltılı olması, dudakların morarması da zatürreye ait belirtiler olabilir.

● Zatürre, küçük çocuklarda ateşle beraber uyuklama veya huzursuzluk, karın ağrısı, kusma, ishal veya beslenme bozukluğu gibi belirtilerle de karşımıza çıkabilir.

● Zatürre teşhisi çoğu zaman klinik belirti ve muayene bulgularına dayanılarak konur. Her hastanın akciğer röntgeninin çektirilmesi gerekli değildir.

● Solunum sayısının fazla olması, morarma, uyuklama, inleme, derinin kuruması, çocuğun meme veya mamasını reddetmesi ağır zatürreyi gösterir.

DİPNOT: Zatürre sadece çocukları tehdit etmiyor. Yaşlılar da bu tehdidin altında. Fakat devlet, 65 yaş üzerindeki herkese bedava zatürre aşısı yaptırıyor. Yeter ki aile hekimliklerine gidin. Zatürre aşısı olmak istediğinizi söyleyin. Aşının etkisi 5 yıl..