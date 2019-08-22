Her yıl 2.8 milyon ton kâğıt çöpe gidiyor!

Resul Ekrem Şahan Ankara

Türkiye’de son dönemde hızla artan çöp atıklarıyla ilgili, Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Gül, Akit’e önemli açıklamalarda bulundu.

Gül, “Günümüzde çöp olayı ciddi sorun oldu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın bir genelgesi vardı. Bu genelgede de sıfır atıkla ilgili bir projeler geliştirmek istendiği yazılmıştı. Biz de TÜDEF olarak, yeni bir çalışma başlattık. Bu konuda fizibilite çalışmaları henüz tamamlanmış değil. Çünkü bunun daha genişletmesi, bakanlıkla paylaşılması gibi durumlar var” ifadelerini kullandı.

Üniversiteler araştırdı

Ülkemizde toplanan çöplerin büyük bir kısmının, geri dönüşüme uğramadan, depolama alanlarında üstü toprakla örtüldüğünü anlatan Hüseyin Gül, “Ülkemizin dört değişik ilinde, dört ayrı üniversitemizin katkıları ile yapılan bir araştırma var. Bu araştırma da her yıl 2.8 milyon ton kâğıdın çöpe gittiği ortaya çıktı. Türkiye’de yıllık kâğıt tüketimi 6-7 milyon tondur. Bunun sadece 3.1 milyon tonunu geri kazanabiliyoruz. Türkiye yılda yaklaşık 35 milyon ton atık üretiyor, bu miktarın içerisinde ağırlık olarak en az yüzde 20 geri dönüştürülebilir atık olduğu tahmin ediliyor. Yani çöpümüzde en az 7 milyon ton geri dönüşebilir atık bulunmaktadır” değerlendirmesinde bulundu.

Geri kazanım istihdamı artırır

Geri dönüşüm sektöründe yapılacak yatırımların istihdamı artıracağını belirten Gül, “Türkiye’deki geri dönüşüm sektörünün, sermaye, üretim, ihracat, istihdam gibi veriler dikkate alındığında, bugün yaklaşık 30 milyar liralık bir ekonomiye sahip olduğu hesaplanıyor. Türkiye’de geri dönüştürülen atıkların yüzde 43’ünü kâğıt, yüzde 27’sini plastik, yüzde 12’sini cam, yüzde 8’ini tekstil ürünleri, yüzde 4’ünü de metal oluşturuyor. Tüm bu atıkların geri kazanılması ile, ülkemizde istihdam büyüyecek ve büyüme hızımız da artacaktır” görüşünü savundu.

Geri dönüşümde belediyelerin önemi

TÜDEF Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Gül, “Aileler atıklarını ayırıp, geri kazanılabilir. Bu konuda sorumluluk ve yükümlülüklerin iyi bir şekilde tanımlanması gerekiyor. Ailelerin sorumluluğu kadar yerel yönetimlerin sorumluluğu da iyi tanımlanmalıdır. Belediyeler de ellerindeki imkanları kullanarak sistemi sürekli hale getirmeli ve aktif olarak sistemde yer almalılar. Sonuç olarak geri dönüşebilir, atıkların toplanması için öncelikle şu noktalara odaklanılması gerekmektedir; vatandaşa sorumluluk verilmesi, belediyelerin bu işi ‘gerçek anlamda’ sahiplenmesinin sağlanması ve etkin bir denetim mekanizmasının oluşturulması gerekiyor” dedi.