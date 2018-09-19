Her yıl 10 milyon çocuk ishalden ölüyor!

Sıvı alımı artırılırken beslenmeye de devam edilmesi, anne sütü alan bebeklerde emzirmenin sıklaştırılması gerekir. Çocuk, yaşına uygun olarak kaynatılmış su, taze sıkılmış meyve suları, çorba gibi sıvılar ile beslenmeli. Bunun yanında pirinç lapası, ekmek, patates ve muz püresi gibi nişastalı gıdalar verilmeli. Enerjiden zengin, protein içeren, posasız, yumuşak besinler tercih edilmeli.

Şiddetli ishal vücutta su kaybına sebep oluyor. Mamayla beslenen bebekler ishal olduklarında her zamanki mamalarını almaya devam etmeli.. Fakat mamanın sulandırılmaması gerekir. İshalin su kaybı dışındaki belirtiler ise şunlardır:

- Ağız kuruluğu

- Çökük gözler

- Eski sıklığında idrara çıkmama

- Koyu renkli idrar

- Bir yaşından küçüklerde bıngıldakta çökme

- Düşük enerji

İlk aylarında, bebeğinizin dışkısının yumuşak ve sulu olması normaldir. Bebeğinizin bağırsak hareketlerinde ani bir artış varsa ishal söz konusu olabilir.

İshalin diğer belirtileri ise dışkıda görülen kan veya mukus tabakasıdır. Kötü kokulu dışkı da ishalin belirtisi olabilir.

● Bebeğiniz meme emmiyorsa, sağılmış anne sütü veya oral rehidratasyon tedavisi uygulayabilirsiniz. Bebeğinize her üç dakikada bir, bir çay kaşığı sağılmış anne sütü ve oral rehidratasyon damlası verin. Dört saat içerisinde kusarsa, yeniden emzirmeyi deneyin.

● Herhangi bir sebeple emzirmeyi kesmeniz gerekirse, tekrar emzirene kadar sütünüzü sağabilirsiniz. Bebeğinize meyve suyu, sporcu içecekleri, çay ya da ev yapımı içecekler gibi sıvıları asla vermeyin.

● Şeker içeren kola gazoz gibi içecekler ishali daha da kötüleştirebilir. İshal sık ve çok sulu ise çocuğunuza bol sıvı verin.

● İçme suyunu en az 10 dakika kaynatın ve oda sıcaklığına geldikten sonra içirin.

● Taze meyve ve sebzeleri iyice yıkamadan yedirmeyin.

● Kendiniz tuvaletten çıktıktan sonra ve bebeğinizin altını değiştirdikten sonra ellerinizi iyice yıkayın.

● Sokaktan, kaynağını bilmediğiniz yiyecek ve içecekleri tüketmemeye özen gösterin.

● Çocuğunuza yemek yemeden önce ve tuvaletten çıktıktan sonra ellerini yıkamasına özen gösterin.

● Biberon ve emzik temizliğini iyi yapın.

● 2 gün içinde düzelmeyen ishal durumlarında mutlaka bir uzmana başvurun.