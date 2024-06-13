Her yerde ortaya çıkmaya başladılar!

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bir iş yerine giren 1,5 metre uzunluğundaki yılan, Alaplı İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak doğaya salındı.

Olay ilçeye bağlı Siteler Mahallesi'nde bulunan bir halı yıkama dükkanında yaşandı. İş yerine giren 1,5 metre uzunluğundaki yılan gören iş yeri sahipleri 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinden oluşturulan 'yılan timi' olay yerine giderek yılanı yakalama çalışması başlattı. Yarım saat süren çalışmalarda yılan yakalanarak doğaya bırakıldı.

İtfaiye eri Çetin Güneri, "Yakın zamanda çok ihbar geliyor. İtfaiye müdürlüğü olarak geldik. Halı yıkama fabrikasında yılan olduğu ihbarını aldık. Ekiplerimizle geldik, yılanı aldık. Doğaya bırakacağız. Bozyörük yılanı zehirli değil ama hırçındır. Bu yılanları evimizde gördüğümüzde itfaiyeyi arayalım. Öldürmeyelim, sonuç da o da bir canlı, doğal ortamına bırakacağız" dedi.

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