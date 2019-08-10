0553 313 94 23

Her yerde bayram hareketliliği var

Kurban Bayramını yaz tatili ile birleştirenler otogarlarla havalimanlarına akın etti. Bugünleri yurt içi ve dışında geçirmek isteyenler havalimanında yoğunluk oluşturdu.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 20:35
Her yerde bayram hareketliliği var

Tatil süresi uzatılmasa da bu yıl da hava ve kara ulaşımında bayram yoğunluğu yaşanıyor. İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen havalimanları Kurban Bayramı tatilini yurt içi ve dışında geçirmek isteyenlerin akınına uğruyor. Son üç gündür sabah saatlerinden itibaren havalimanlarındaki hizmetlerde yoğunluk yaşanması vatandaşların daha tedbirli hareket etmelerine neden oldu. Türk Hava Yolları da (THY), bayram tatili nedeniyle oluşabilecek yoğunluğa, İstanbul Havalimanı’ndan düzenleyeceği ek seferlerle çözüm bulmayı planlıyor. THY, bu kapsamda 18 Ağustos’a kadar yurt içinde 59 ek sefer yapacak. Bayram tatilini de içine alan bu dönemde ortalama doluluk oranlarının yüzde 90’ın üzerine çıkması, tatil yörelerinde ise bu oranların yüzde 100’leri bulması bekleniyor.

İstanbul Havalimanı’nda daha seri hizmet

Bölgedeki en önemli hub olma özelliğinin yanı sıra Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı olan İstanbul Havalimanı, yolcuların Kurban Bayramı’nda sevdiklerine en hızlı şekilde ulaşmaları çalışmalarına hız verdi. Hizmet vermeye başladığı günden bugüne kadar 23 milyon 795 bin 649 yolcunun ağırlandığı ve iç-dış hat dahil 148 bin 784 uçuşun gerçekleştiği İstanbul Havalimanı’nda bayram boyunca tüm operasyon ekibi görev başında olacak. Kurban Bayramı vesilesiyle tüm senaryolara karşı hazırlıklarını tamamlayan İstanbul Havalimanı operasyon ekibi, yaşanması muhtemel yoğunluğa karşı da tüm önlemleri alıyor. Bu kapsamda bayram süresince özellikle yolcu yoğunluğunun yaşanacağı bagaj kontrol noktalarına ilave x-ray ve takviye personel planlamaları gerçekleştirildi. Bunun yanı sıra yiyecek, içecek, otopark ve dinlenme alanlarında yolcuların maksimum konforu için de gerekli düzenlemeler yapıldı.

Özel otopark kampanyası

Kurban Bayramı’nda İstanbul Havalimanı’nı kullanacak yolcular için özel otopark kampanyası da başlatıldı. 11 Ağustos akşamına kadar İstanbul Havalimanı otoparkına 10 günlük abonelik yaptıran yolculardan 7 günlük abone ücreti olan 298 TL alınacak. Kampanyaya 11 Ağustos 2019 saat 23:59’a kadar kayıt olunabilecek. Diğer yandan, sadece havalimanı içinde değil, dışında da bayrama hazırlık çalışmaları sürüyor. Yol güzergâhında oluşabilecek trafik yoğunluğunu da göz önüne alan İGA, Havaist otobüs seferlerinde herhangi bir aksaklık ve mağduriyet yaşanmaması için ekipler ve seferler arasındaki koordinasyonu da güçlendirdi. Kısa bir süre önce hayata geçen ve pasport geçişini kolaylaştıran “Hızlı Pasport Geçiş Sistemi” bayramın bayram gibi olmasını sağlayacak. Pasaport kontrolü için banko sırasına girmenize gerek bırakmayan iki aşamalı bir sistem olan Hızlı Pasport Geçiş Sistemi, 20 saniyede pasaportunuzla geçiş yapmanıza olanak tanıyor. İstanbul Havalimanı’nın en büyük kazanımları arasında yer alan 13 check-in adasında 500’ün üzerinde kontuar hizmetiyle check-in ve bagaj işlemlerini de hızlıca yapmak mümkün.

Bayramda mesaideyiz

İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü H. Kadri Samsunlu Kurban Bayramı için gerçekleştirilen hazırlıklara yönelik şunları söyledi: “İstanbul Havalimanı’nda ikinci bayramımızı karşılamanın ve yine yüz binlerce yolcuyu ağırlayacak olmanın heyecanı içindeyiz. İstanbul Havalimanı’ndan seyahat yolcularımıza en iyi hizmeti sunmak adına tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Misafirlerimizin bayram süresince konforlu bir yolculuk geçirmesi bizler için çok önemli. İstanbul Havalimanı’nı kullanarak bayram tatili yaşayacak yolcularımızın rahat, huzurlu ve sorunsuz bir şekilde seyahatlerinin gerçekleştirmelerini sağlamak birinci önceliğimiz. Birlik, beraberlik, paylaşma ve dayanışma duygularının zirveye ulaştığı Kurban Bayramı’nda yolcularımızla buluşmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu vesile ile milletimizin ve tüm Müslüman aleminin mübarek Kurban Bayramı’nı kutluyor; sağlık, huzur ve bereket dolu bir bayram diliyorum.”

Otobüsler de dolu

İstanbul’daki 15 Temmuz Şehitler Otogarı’nda Kurban Bayramı yoğunluğu geçen haftadan başlamıştı. Tatili erken başlatanlar da günler öncesinden İstanbul’dan ayrıldı. Son üç gün içinde ise biletini önceden alanlar Kurban Bayramı’nı memleketlerinde karşılamak için otogara giderek otobüslerle yola koyuldu. Dün de elinde valizlerle otogara gidenler, bilet arayışına girdi. Bunlardan bir kısmı ek seferlerden istifade ederken aktarmalı gitmek zorunda kalanlar da oldu. Biletlerin büyük çoğunluğunun tükendiği firmalar da ek seferlere rağmen talebi karşılamakta zorlanıyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 20:35
  1. Samsun
  2. İstanbul
  3. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sağlık Bakanı Koca'dan "hava ambulansı" açıklaması
    1. Sağlık Bakanı Koca'dan "hava..
    2. Bayram tatiline giden 4 kardeş trafik..
    3. Düzce'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü,..
    4. Futbol: Almanya Kupası
    5. İşte bu bayramda kurban pazarının..
    6. Arefe günü acı bilanço!
    7. Kızının gelinliğini bırakıp ambulansa..
    8. Her yerde bayram hareketliliği var
    9. Nijerya'da serbest bırakılan Türk..
    10. İzmir’de bayram öncesi trafik denetimi
    11. Aydın'da helikopterli trafik denetimi
    12. YTB’den Iraklı Türkmen Öğretmenlere..
    13. Kız arkadaşıyla sorun yaşayan genç,..
    14. Ülker'den bayramlık 47 ürün
    15. Norveç'te camide silahlı saldırıya..
    16. Marketlerde kurbanlık satışına üretici..
    17. Norveç'te 'Hristiyani' terör: Camideki..
    18. Kronik hastalığı olanlar bayramda..
    19. Doğuda da batıda da aynı heycan
    20. Malatya’da traktör dereye uçtu: 1 ölü
    21. Mehmet İhsan Gençcan Çanakkale..
    22. Araç ve çeyiz eşyaları cayır cayır..
    23. Bakan Kasapoğlu'ndan Yağız Kaan..
    24. Taze incirden elde edilen tatlılar..
    25. 'Öncelik ticari değil manevi kazanç..
    26. Norveç’te camide ateş açan saldırganı..
    27. Bakan Kasapoğlu’ndan Yağız Kaan..
    28. Baykar Savunma ve Ukrayna ortak silah..
    29. MSB:"Pençe Harekâtı ile koordineli..
    30. YÖK üniversitelerden Ar-Ge..
    Flaş gelişme! Davutoğlu'nun dünürü istifa etti
    Flaş gelişme! Davutoğlu'nun dünürü istifa etti
    Bir ayda 10 ton altın satın aldılar! 'Savaşa' hazırlanıyorlar
    Bir ayda 10 ton altın satın aldılar! 'Savaşa' hazırlanıyorlar
    Çobanlarla çiftçiler birbirine girdi! 37 ölü
    Çobanlarla çiftçiler birbirine girdi! 37 ölü
    Android'e karşı dev hamle! Huawei kendi işletim sistemini tanıttı
    Android'e karşı dev hamle! Huawei kendi işletim sistemini tanıttı
    Diyarbakır'da kaçak elektrik operasyonu! 'Ölüme razıyız' deyip ekiplere saldırdılar
    Diyarbakır'da kaçak elektrik operasyonu! 'Ölüme razıyız' deyip ekiplere saldırdılar

    Günün Karikatürü

    10 Ağustos 2019
    Bayramın 4'üncü günü ikindi namazıyla sona eriyor! Teşrik Tekbirlerini unutmayın
    Bayramın 4'üncü günü ikindi namazıyla sona eriyor! Teşrik Tekbirlerini unutmayın
    ABD'den bir 'Türkiye' açıklaması daha: Sevinçle karşılıyoruz
    ABD'den bir 'Türkiye' açıklaması daha: Sevinçle karşılıyoruz