Her yerde bayram hareketliliği var

Tatil süresi uzatılmasa da bu yıl da hava ve kara ulaşımında bayram yoğunluğu yaşanıyor. İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen havalimanları Kurban Bayramı tatilini yurt içi ve dışında geçirmek isteyenlerin akınına uğruyor. Son üç gündür sabah saatlerinden itibaren havalimanlarındaki hizmetlerde yoğunluk yaşanması vatandaşların daha tedbirli hareket etmelerine neden oldu. Türk Hava Yolları da (THY), bayram tatili nedeniyle oluşabilecek yoğunluğa, İstanbul Havalimanı’ndan düzenleyeceği ek seferlerle çözüm bulmayı planlıyor. THY, bu kapsamda 18 Ağustos’a kadar yurt içinde 59 ek sefer yapacak. Bayram tatilini de içine alan bu dönemde ortalama doluluk oranlarının yüzde 90’ın üzerine çıkması, tatil yörelerinde ise bu oranların yüzde 100’leri bulması bekleniyor.

İstanbul Havalimanı’nda daha seri hizmet

Bölgedeki en önemli hub olma özelliğinin yanı sıra Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı olan İstanbul Havalimanı, yolcuların Kurban Bayramı’nda sevdiklerine en hızlı şekilde ulaşmaları çalışmalarına hız verdi. Hizmet vermeye başladığı günden bugüne kadar 23 milyon 795 bin 649 yolcunun ağırlandığı ve iç-dış hat dahil 148 bin 784 uçuşun gerçekleştiği İstanbul Havalimanı’nda bayram boyunca tüm operasyon ekibi görev başında olacak. Kurban Bayramı vesilesiyle tüm senaryolara karşı hazırlıklarını tamamlayan İstanbul Havalimanı operasyon ekibi, yaşanması muhtemel yoğunluğa karşı da tüm önlemleri alıyor. Bu kapsamda bayram süresince özellikle yolcu yoğunluğunun yaşanacağı bagaj kontrol noktalarına ilave x-ray ve takviye personel planlamaları gerçekleştirildi. Bunun yanı sıra yiyecek, içecek, otopark ve dinlenme alanlarında yolcuların maksimum konforu için de gerekli düzenlemeler yapıldı.

Özel otopark kampanyası

Kurban Bayramı’nda İstanbul Havalimanı’nı kullanacak yolcular için özel otopark kampanyası da başlatıldı. 11 Ağustos akşamına kadar İstanbul Havalimanı otoparkına 10 günlük abonelik yaptıran yolculardan 7 günlük abone ücreti olan 298 TL alınacak. Kampanyaya 11 Ağustos 2019 saat 23:59’a kadar kayıt olunabilecek. Diğer yandan, sadece havalimanı içinde değil, dışında da bayrama hazırlık çalışmaları sürüyor. Yol güzergâhında oluşabilecek trafik yoğunluğunu da göz önüne alan İGA, Havaist otobüs seferlerinde herhangi bir aksaklık ve mağduriyet yaşanmaması için ekipler ve seferler arasındaki koordinasyonu da güçlendirdi. Kısa bir süre önce hayata geçen ve pasport geçişini kolaylaştıran “Hızlı Pasport Geçiş Sistemi” bayramın bayram gibi olmasını sağlayacak. Pasaport kontrolü için banko sırasına girmenize gerek bırakmayan iki aşamalı bir sistem olan Hızlı Pasport Geçiş Sistemi, 20 saniyede pasaportunuzla geçiş yapmanıza olanak tanıyor. İstanbul Havalimanı’nın en büyük kazanımları arasında yer alan 13 check-in adasında 500’ün üzerinde kontuar hizmetiyle check-in ve bagaj işlemlerini de hızlıca yapmak mümkün.

Bayramda mesaideyiz

İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü H. Kadri Samsunlu Kurban Bayramı için gerçekleştirilen hazırlıklara yönelik şunları söyledi: “İstanbul Havalimanı’nda ikinci bayramımızı karşılamanın ve yine yüz binlerce yolcuyu ağırlayacak olmanın heyecanı içindeyiz. İstanbul Havalimanı’ndan seyahat yolcularımıza en iyi hizmeti sunmak adına tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Misafirlerimizin bayram süresince konforlu bir yolculuk geçirmesi bizler için çok önemli. İstanbul Havalimanı’nı kullanarak bayram tatili yaşayacak yolcularımızın rahat, huzurlu ve sorunsuz bir şekilde seyahatlerinin gerçekleştirmelerini sağlamak birinci önceliğimiz. Birlik, beraberlik, paylaşma ve dayanışma duygularının zirveye ulaştığı Kurban Bayramı’nda yolcularımızla buluşmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu vesile ile milletimizin ve tüm Müslüman aleminin mübarek Kurban Bayramı’nı kutluyor; sağlık, huzur ve bereket dolu bir bayram diliyorum.”

Otobüsler de dolu

İstanbul’daki 15 Temmuz Şehitler Otogarı’nda Kurban Bayramı yoğunluğu geçen haftadan başlamıştı. Tatili erken başlatanlar da günler öncesinden İstanbul’dan ayrıldı. Son üç gün içinde ise biletini önceden alanlar Kurban Bayramı’nı memleketlerinde karşılamak için otogara giderek otobüslerle yola koyuldu. Dün de elinde valizlerle otogara gidenler, bilet arayışına girdi. Bunlardan bir kısmı ek seferlerden istifade ederken aktarmalı gitmek zorunda kalanlar da oldu. Biletlerin büyük çoğunluğunun tükendiği firmalar da ek seferlere rağmen talebi karşılamakta zorlanıyor.