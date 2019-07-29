Her yerde aranıyordu... Cesedi ormanlık alanda bulundu

Kütahya'da orman işçileri, Domaniç ilçesine bağlı Sefa köyü ile Kocayayla mevkii arasındaki ormanlık alanda, bir erkek cesedi görünce jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, cesedin Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan ve yakınları tarafından bir süredir kendisinden haber alınamayan Sadettin Öztürk olduğunu belirledi.

Öztürk'ün hafta sonları Domaniç'e gelip, mantar topladığı ve balık tuttuğu iddia edildi.

Olay yerinde yapılan incelemede de cesedin yanındaki poşetin içinde toplanmış mantar olduğu görüldü. Sadettin Öztürk'ün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Domaniç İlçe Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.