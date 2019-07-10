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Her yerde aranıyordu, aracında ölü olarak bulundu

Muğla'nın Milas ilçesinde 2 gündür kendisinden haber alınamayan evli ve 2 çocuk babası genç adam, aracının içinde ölü olarak bulundu.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 19:15
Her yerde aranıyordu, aracında ölü olarak bulundu

Muğla'nın Milas ilçesinde, 2 gündür kayıp olan Serkan E. (30), ormanlık alandaki otomobilinde ölü bulundu. Serkan E.'nin, yanındaki av tüfeğiyle intihar ettiği üzerinde duruluyor.

Milas'taki balık çiftliğinde teknisyen olarak çalışan evli ve 3 çocuk babası Serkan E., 7 Temmuz'da işe gitmek için evden çıktı. Serkan E.'den bir daha haber alamayan yakınları, polis ve jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Polis ve jandarma Serkan E.'yi bulmak için çalışma başlattı. Ekiplerin 2 gündür aradığı Serkan E., dün saat 21.00 sıralarında, Milas'ın Ovakışlacık Mahallesi'ne 5 kilometre mesafedeki ormanlık alanda otomobilinin içinde ölü bulundu. Jandarma ve savcının olay yerindeki ilk incelemesine göre, Serkan E.'nin yanındaki av tüfeğini göğsüne dayayarak intihar ettiği üzerinde durulurken, cesedi kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 19:15
  1. Muğla
  2. Milas ilçesi
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  6. intihar

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