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Her yerde aranan terörist öldürüldü!

Diyarbakır'ın Kulp ilçesi kırsalında yürütülen operasyonda etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin, turuncu kategoride aranan Meryem Aksu olduğu belirlendi.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 14:42
Her yerde aranan terörist öldürüldü!

Diyarbakır'ın Kulp ilçesi kırsalında 16 Temmuz'da yapılan hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin, turuncu kategoride aranan Meryem Aksu olduğu belirlendi.

Bakanlık açıkladı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; 16 Temmuz'da Diyarbakır Kulp ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükselmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, Terörden Arananlar Listesi'nde 600 bin lira ödülle turuncu kategoride yer alan sözde "dorşin grubu halkla ilişkiler sorumlusu Sorhin Eruh kod adlı" Meryem Aksu olduğunun tespit edildiği belirtildi.

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Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 14:42
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  • MilletMillet29 dk önce
    DHKPC TKPML MLKP BUNLARIN HEPSİ VALLAHİ BİLLAHİ ASALANIN TÜRKİYE DEKİ VERSİYONLARIDIR. BİR MEZHEP KİSVESİ ALTINDAKİ ERMENİLERDİR. PKK İSE BİRAZCIK KANDIRILMIŞ KÜRT KARIŞIMLI ERMENİ ÖRGÜTÜDÜR

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