Her yerde aranan FETÖ'cü albay, Eskişehir'de yakalandı
Fetullahçı Terör Örgütü üyesi olduğu iddiasıyla her yerde aranan muvazzaf albay, Eskişehir'de düzenlenen operasyonla yakalandı.10 Temmuz 2019 Çarşamba 18:38
Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla aranan muvazzaf albay yakalandı.
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'ye yönelik soruşturmalar kapsamında, muvazzaf albay S.G. hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Adresi tespit edilen zanlı, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.
Şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmanın sürdüğü Balıkesir'e gönderileceği öğrenildi.
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