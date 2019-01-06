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Her yaşa uygun avantajlı kış bakım kampanyası

Skoda sahipleri, Yetkili Servislerde 16 Şubat tarihine kadar devam edecek olan avantajlı kış bakım teklifleri ile sorunsuz sürüş keyfi yaşayacak.

06 Ocak 2019 Pazar 11:06
Her yaşa uygun avantajlı kış bakım kampanyası

Skoda, kesintisiz ve sorunsuz sürüş keyfi için kullanıcılarına avantajlı kış bakım teklifleri yapıyor. Skoda sahipleri, Yetkili Servislerde 16 Şubat tarihine kadar devam edecek bu avantajlardan yararlanarak, kışı daha güvenli ve daha keyifli geçirebilecekler. Kampanya kapsamında bakım parçalarında, bakım işçiliğinde, motor yağları ve lastiklerde indirim fırsatlarını yakalamak mümkün. Ayrıca Skoda Orijinal Aksesuarlarında ise yüzde 30 indirim fırsatı da bulunuyor.

Uygun avantajlar

Skoda, sadece yeni modeller için değil, 8 yaş üstü modelleri için de avantajlı servis fırsatları sunuyor.

Kampanya dahilinde 2 yaşına kadar olan Skoda modellerine periyodik bakım işlerinde, orijinal parça, işçilik ve motor yağlarında yüzde 10 indirim fırsatı sunuluyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 06 Ocak 2019 Pazar 11:06
  1. Skoda
  2. Skoda Orijinal Aksesuarları

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