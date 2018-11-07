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Her yaprak elbette solacak

Her yaprak elbette solup düşerek toprağa karışacağı gibi, insan da ölümü tadacak.

07 Kasım 2018 Çarşamba 14:05
Her yaprak elbette solacak

"Her nefs ölümü tadacaktır. Sizi hayır ve şer ile imtihan edeceğiz ve kendimize döndüreceğiz." (Enbiya, 35) buyuruluyor. Korkacak birşey yok; takdir buyurulan anda Yaradan'a dönüş var.

Öldükten yaklaşık 30 dakika içerisinde, vücutta refleks diye bir şey kalmıyor. Gevşeyen kaslar dolayısıyla ağız ve göz kapakları açık kalıyor. Gözleri usulca kapatıyoruz. Çeneyi temiz bir bezle başa bağlıyoruz.Bunlar naaşa karşı ilk filii görevlerimiz oluyor.

Aman dikkat cenazenizin ellerini göğsünde toplamayın. Biz onu namazda Rabbimizin huzurunda ibadet halindeyken yaparız. Gayrimüslimler ise ölülerine yapar. Biz meftanın ellerini yanlarına uzatırız.

Türkçe'deki "Elleri iki yanına gelmiyesice.." ilenme sözü buradan gelir. "Ölmiyesice.." der anlamındadır.

NEREDE KALMIŞTIK

Bağırsaklar tamamen gevşiyor, idrar ve döl akıntısı oluşuyor. Gassal yani cenaze yıkayıcısı teneşirde meftayı bunlardan arındırıyor, guslettiriyor.

Varıp namazını kılıyor, toprağa defnini yapıyoruz.

Sonra ne oluyor?

Ölümün gerçekleşmesinden 24 saat sonra vücut çürümeye başlıyor. Zaten solunumun durması bakteriler için işaret oluyor ve onlar çalışmaya başlıyorlar.

İlk çürüyen organlar ise göz, beyin, mide ve bağırsaklar.
Mefta şişman ise daha çabuk çürürken, bebekler ve tuzlu suda boğulanlar, kireçli, killi topraklara defnedilenler daha geç çürüyor.

En geç çürüyen organlarımız kalp, mesane, böbrek ve rahim. Rahmin çürümesi aylarca sürüyor. İlk çürüyen yer olan mide ve bağırsaklarda bakteriler yoğun çalıştıkları için hızla gaz ortaya çıkıyor.

Kabirden gelen ses

Bu gaz, karın bölgesinin şişmesine sebep oluyor. Derinin üstü yanık gibi su toplarken, vücutta biriken sülfür yüzünden renk siyaha dönmeye başlıyor. Mezardan gelen sesler işte bu çürüme sürecinin bir sonucu. Günden güne şişen karın patlıyor ve göğüs çöküyor. Bu olay mezar üstünden duyulabilecek kadar sesli olabiliyor. Kasların kemiklerden sıyrılıp dökülmeye başlama zamanı kırkıncı güne rastladığı için, halk arasında ızdırabın azalması dua ve niyazı ile hayır maksatlı yemek veriliyor.

Ortalama 4 yıl sonra cenaze sadece iskelet haline geliyor.

 

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 14:05
  1. ölüm
  2. kabirden ses gelir mi

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