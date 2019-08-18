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Her yağmur’da İBB’yi yerden yere vuran Sözcü, İmamoğlu’nu aklamak için kırk takla attı!

Yönetim AK Parti’deyken her yağmurda İBB’yi yerden yere vuran Sözcü, dün İstanbul’da yaşanan felaketi manşet altından birkaç cümleyle gördü. Suçu da AK Parti’ye atan Sözcü, CHP’li İmamoğlu’nun tatil muhabbetineyse hiç değinmedi.

18 Ağustos 2019 Pazar 11:16
Her yağmur’da İBB’yi yerden yere vuran Sözcü, İmamoğlu’nu aklamak için kırk takla attı!

 yeniakit.com.tr  Türkiye muhaliflerinin ‘Sözcü’sü yine şaşırtmadı!.. İkiyüzlü yayınlarıyla hükümeti kötülemek için rezil olmayı dahi göze alan Sözcü paçavrası, bugünkü sayısında aynı tavrını sürdürdü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) idaresi AK Parti’deyken her yağmuru manşetten verip büyük yer ayıran ve belediye yönetimine demediğini bırakmayan Sözcü, dün İstanbul’daki felaket sonrası aynı tutumu sergilemedi. İmamoğlu yönetimini aklayabilmek için 1 kişinin can verdiği sel felaketlerini manşetten değil, manşet altından birkaç cümleyle duyuran sözde gazete, suçu AK Parti’ye atarak CHP’li başkanın tatil meselesine hiç değinmedi.

Habere yer ayırmadı

İBB’nin idaresi AK Parti’deyken ufak bir su basma olayını dahi manşetten vererek yönetime demediğini bırakmayan Sözcü, idare kendi partisine geçince tavır değiştirdi. Dünkü sel baskınlarında CHP’li İBB yönetimine toz kondurmayan militan gazete, bir kişinin can verdiği felaketi manşetten değil, manşet altından yalnızca birkaç cümleyle gördü.

Suçu AK Parti’ye attı

Haberde, AKOM ve Meteoroloji’nin dün İBB’yi uyarmasına rağmen önlem alınmamasına hiç değinilmezken, artık bayatlayan “25 yıllık AK Parti yönetimi altyapıyı düzgün yapmamış” edebiyatı yapıldı.

İmamoğlu’nun tatil muhabbeti de yok

Meteoroloji, İstanbul için 1 haftadır sağanak uyarısı yapıyordu... İmamoğlu’ysa, felaketten bir gün önce yıllık izne çıkıyor!.. Sözcü, bu skandalı da görmezden gelerek İmamoğlu’nun tatilde olmasına haberde yer vermedi.

Zekeriya Say gündeme getirmişti

Sözcü’nün AK Parti idaresi altındayken İBB sorunlarını abartıp, CHP’ye geçince ses çıkarmaması skandalını, yeniakit.com.tr yazarı Zekeriya Say dün Twitter hesabından gündeme getirmişti.

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Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 11:16
  1. Sözcü
  2. İmamoğlu
  3. İstanbul su baskını

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  • Abdulcabbar Abdulcabbar 12 dk önce
    Bilmem ne bilmem nenin kuyruğunu ısırmaz...

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