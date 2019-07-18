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"Her türlü rekabete hazırım"

- Galatasaray'ın yeni transferi Jimmy Durmaz:"Bu büyük ailenin bir parçası olduğum için çok mutlu ve gururluyum"- "(Takım içi rekabet) Galatasaray gibi büyük bir camiada oynuyorsanız bu tip rekabetlere hazır olmalısınız. Hazır olmasaydım bu teklifi kabul etmezdim"

18 Temmuz 2019 Perşembe 11:40
"Her türlü rekabete hazırım"


SEEFELD (AA) - Galatasaray'ın yeni transferi Jimmy Durmaz, sarı-kırmızılı takımda her mevkide önemli futbolcular olması gerektiğini belirterek, takım içi rekabete hazır olduğunu söyledi.

Avusturya'nın Tirol bölgesindeki Seefeld kasabasında kamp yapan Galatasaray'da Türk asıllı İsveçli futbolcu Jimmy Durmaz, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'a geldiği için duyduğu mutluluğu dile getiren 30 yaşındaki futbolcu, "Bu büyük ailenin bir parçası olduğum için çok mutlu ve gururluyum. Galatasaray forması giymek benim için çok büyük bir gurur." diye konuştu.

Geride kalan sezonu Fransa'nın Toulouse takımında tamamlayan Jimmy, "Geçen sene iyi bir sezon geçirdim, iyi bir performans sergiledim. Galatasaray'da oynamak benim en büyük rüyalarımdan bir tanesiydi. Bu gerçekleşti. Teklifi ilk aldığımda çok heyecanlandım, çok mutlu oldum." ifadelerini kullandı.

Jiimmy Durmaz, kariyerinde sürekli meydan okumalar içinde olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Bundan önce de önemli kulüplerde oynadım, önemli meydan okumalarla karşılaştım. Her zaman rekabet vardı. Galatasaray gibi büyük bir camiada oynuyorsanız bu tip rekabetlere hazır olmalısınız. Hazır olmasaydım bu teklifi kabul etmezdim. Galatasaray gibi bir takımın her mevkide çok kaliteli isimlere sahip olması gerekiyor. Sadece kanatlarda değil orta sahada da oynayabiliyorum. Her türlü rekabete hazırım."

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin kulüpler düzeyindeki en önemli turnuva olduğunu belirten Jimmy, bu durumun kendisini heyecanlandırdığını söyledi.

Jimmy, cinsiyet ayrımcılığına tepki olarak İsveç Milli Takımı'ndan kazanacağı tüm primi İsveç'teki kadın futboluna bağışladığını da vurguladı.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 11:40
  1. Avusturya
  2. Futbol
  3. Galatasaray
  4. Jimmy Durmaz
  5. kamp
  6. Spor Toto Süper Lig
  7. SÜPERLİG

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