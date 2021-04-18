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Gündem Her türlü kötü alışkanlığa sahip genç, babasını o halde görünce tövbe etti
Gündem

Her türlü kötü alışkanlığa sahip genç, babasını o halde görünce tövbe etti

İdris Polat hoca, her türlü kötü alışkanlığa sahip bir gencin nasıl tövbe ederek medrese ilimlerini tahsil etmeye başladığını anlattı.

Yeniakit Publisher
2021-04-18 16:25:00 -

İdris Polat hoca bir sohbetinde, bir gün kolları jiletli bir gencin kendisine gelerek tövbe etmek istediğini söyledi. Gencin medrese ilimlerini tahsil etmek istediğini belirten İdris Polat hoca, kötü alışkanlıkları da olan gencin dönüş hikayesini anlattı.

İdris Polat hoca şunları söyledi:

Hocam, dedi; ben kötü biriyim. Mahallede benden kötüsü yok. Oturduğum sokakta, içinde hırsızlık yapmadığım bir tane ev yok. Bir gün kafa kötü bir şekilde eve geldim, uyuyorum. Eve hırsız girmiş. Sesler var, eşyaları karıştırıyor. Salonda birisi var. Uyandım. Yarı uyanık yarı uyku durumunda... Kafa da zaten yarı ayık yarı sarhoş. Elime iyi bir sopa aldım. Yavaş yavaş kapının önüne geldim. İçeri gireceğim, kafasına vuracağım. İyice yaklaştım. Kapıdan baktım, babam kafasını secdeye koymuş hıçkıra hıçkıra ağlıyor. Allah'ım çocuğumu bana, İslam'a bağışla. Sen Hz. Ömer Peygambere giderken ona yolda hidayet etmedin mi? Sen nice kötülere hidayet edip de doğru yola çevirmedin mi? Ne olursun oğlumu bana bağışla, İslam'a bağışla ya Rabbi, diye ağlıyor. Orada elimdeki sopa düştü. Ben oraya yığıldım. Benim için orada hayat bitti.

İdris Polat, gencin kötü alışkanlıklarını bırakması için babasından dayak yediğini ama vazgeçemediğini, duanın etkisiyle gencin etkilenerek vazgeçtiğini belirterek, duanın gücüne vurgu yaptı.

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