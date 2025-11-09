  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Deaş’a darbe! Şanlıurfa ve Gaziantep’te şafak baskını

Başına 10 milyon dolar ödül koymuşlardı! Şara CENTCOM komutanlarıyla basket oynadı

“Sözde akademisyen kılıklı” diye başladı, sonrası fena… Barış Yarkadaş CHP’li isme verdi veriştirdi

10 ilde dev operasyon! Onlarca gözaltı... 5,8 milyar dolar çarpmışlar

CHP’nin hesaplarına erişim için mahkemeye başvuran Gürsel Tekin: Kılıçdaroğlu bize her türlü desteği veriyor!

Muhaliflerin iddiaları soruldu! Erdoğan'dan Cumhur İttifakı açıklaması

İrlanda’dan İsrail hamlesi! "Men edilsin”

İngiliz vatandaşının tatil kabusu! Türkiye'deki yaşamını böyle anlattı, herkes şaşkına döndü

Kaporta ustasının hainliği böyle görüntülendi: İkinci el piyasasının canına okudular

Başına 10 milyon ödül konmuştu, ama… Şara’dan bir ilk
Sağlık Her türlü desteği veriyor, sağlıklı sanıyorduk ama kuru meyvede gizli tehlike: Ciddi hastalık sorunu yaşanıyor...
Sağlık

Her türlü desteği veriyor, sağlıklı sanıyorduk ama kuru meyvede gizli tehlike: Ciddi hastalık sorunu yaşanıyor...

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Her türlü desteği veriyor, sağlıklı sanıyorduk ama kuru meyvede gizli tehlike: Ciddi hastalık sorunu yaşanıyor...

Her türlü desteği veriyor sanıyorduk ama Kayısı, incir, üzüm ve hurma gibi kurutulmuş meyveler sağlıklı görünse de, uzmanlar, sorunu vurguluyor. Ciddi bir hastalık sorunu yaşanıyor diyerek işaret etti.

Kayısı, incir, üzüm ve hurma gibi kurutulmuş meyveler sağlıklı görünse de, üretim aşamasında kullanılan kimyasallar ciddi risk oluşturabiliyor. Uzmanlar, bu meyvelerin tüketilmeden mutlaka doğru şekilde temizlenmesi gerektiğini vurguluyor.

Sağlıklı beslenmenin vazgeçilmezlerinden biri haline gelen kurutulmuş meyveler, enerji ve lif açısından zengin olsalar da, üretim sürecinde uygulanan kimyasal işlemler nedeniyle her zaman masum değil.

Özellikle kayısı, incir, üzüm, hurma ve elma gibi meyveler; kükürt dioksit, gliserin veya kostik soda gibi maddelerle işleniyor. Bu maddeler meyvelerin uzun süre dayanmasını sağlarken, fazla tüketildiğinde alerjik reaksiyonlar ve solunum rahatsızlıklarına neden olabiliyor.

Kurutulmuş meyveler, raf ömrünü uzatmak ve görünümünü korumak amacıyla kimyasal işlemden geçiriliyor.

En yaygın kullanılan madde kükürt dioksit (E220). Bu madde küf oluşumunu engellerken, meyvelerin doğal rengini de koruyor. Örneğin doğal kurutulan kayısı kahverengiye dönerken, kimyasal işlem görmüş kayısılar turuncu rengini uzun süre koruyor.

Bazı üreticiler ayrıca gliserin ve sodyum hidroksit (kostik soda) kullanarak meyveleri daha parlak hale getiriyor. Ancak bu işlemler ticari kazanç sağlasa da, insan sağlığı açısından risk oluşturabiliyor.

KURU MEYVELER NASIL TEMİZLENİR?

Kuru meyveleri tüketmeden önce kimyasal kalıntılardan arındırmak için şu adımlar öneriliyor:

Soğuk su banyosu: Kuru meyveleri 10–15 dakika soğuk suda bekletin, ardından bol suyla durulayın.

Kaynar su yöntemi: Durulama sonrası üzerine kaynar su dökün; kimyasal kalıntılar çözülür.

Ilık suda bekletme: 25°C sıcaklıkta, 30 dakika bekletmek özellikle incir ve hurma gibi meyvelerde etkili olur.

Doğal temizleyici ekleyin: Suyun içine bir çay kaşığı karbonat veya bir yemek kaşığı elma sirkesi eklemek temizlik etkisini artırır.

TAZELİĞİ KORUMANIN EN DOĞAL YOLU

Uzmanlara göre en sağlıklı yöntem, meyveleri evde doğal yollarla kurutmak.

Güneşte veya düşük ısılı fırında kurutulan meyveler kimyasal madde içermez ve besin değerini korur.

Kuru meyveler kilo ile alınırken saklama koşulları da önemlidir. Ürünler, nemsiz ve serin ortamda, cam kavanoz ya da bez torba içinde saklanmalıdır.

Amazon'da tehlike çanları çaldı, Karbon salımı tehlikesi her gün dünyayı tehdit ediyor
Amazon'da tehlike çanları çaldı, Karbon salımı tehlikesi her gün dünyayı tehdit ediyor

Dünya

Amazon'da tehlike çanları çaldı, Karbon salımı tehlikesi her gün dünyayı tehdit ediyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Uzun zamandır sesi soluğu çıkmıyordu! Nagehan Alçı, Fuat Uğur’la birbirine girdi
Gündem

Uzun zamandır sesi soluğu çıkmıyordu! Nagehan Alçı, Fuat Uğur’la birbirine girdi

Gazeteci Nagehan Alçı ile Fuat Uğur arasında tartışma çıktı. Alçı'nın “Gürsel Tekin'in avukatı olacaksan buyur alan değiştir” ifadeleri sonr..
Yine kendi kendine rollendi: Özgür Özel'den Aliyev'e telefon!
Gündem

Yine kendi kendine rollendi: Özgür Özel'den Aliyev'e telefon!

Katil Esed Moskova’ya kaçarken, “Türkiye Esed ile görüşmeli” diyerek Suriye’de devrim gerçekleştiğinden bile haberi olmayan CHP Genel Başkan..
Alkollü yakalanan karı koca, ‘AK Partiliyim’ diyerek polisi tehdit etti, milletvekilini aradı! Her şeyleri yalan çıktı: Baştan sona rezalet
Gündem

Alkollü yakalanan karı koca, ‘AK Partiliyim’ diyerek polisi tehdit etti, milletvekilini aradı! Her şeyleri yalan çıktı: Baştan sona rezalet

Kardeşine ait engelli aracıyla alkollü şekilde araç sürerken yakalanan Hakan Ünal ile eşi Berna Ünal, Aydın’ı karıştırdı. Berna Ünal, AK Pa..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23