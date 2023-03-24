Her tahmini tutan Mert Başaran'dan dolar öngörüsü! 'İnşallah olmaz ama' dedi ve rakam verdi

Emlak ve Yatırım Uzmanı Mert Başaran, dolar kurunun seçime kadar küçük küçük artmasına müsaade edilmesi gerektiğini belirtti.

Ne Var Ne Yok kanalına konuk olan Mert Başaran, dolar kurunun seçimden sonra 25 liralı seviyelere gelebileceğini ifade etti.

İşte Mert Başaran'ın o sözleri:

Çok net konuşacağım. Dünyada Türkiye'deki dolar grafiği çok zor olur. Bir şekilde 'dolar baskı altında' demek bu. Doların enflasyon oranında artmadığı dönemlerde sıkıntı oluyor. Dolar aynı deprem gibi bir yerde patlayabilir. Biz doları bu şekilde böyle tutmaya devam edersek birden patlayabilir. Doların yavaş yavaş artmasına izin vermeliyiz. Seçimden sonra artık doların 25-26 seviyelere gelmesi muhtemel. Seçime kadar bence 19.30 civarı gireriz. Seçimi kim kazanırsa kazansın doların yavaş yavaş artmasına izin vermek zorundayız. Kur maalesef önemlidir. İnşallah olmaz ama tedbirli olalım. Ekonominin ayakta kalması için doların yavaş yavaş artmasını sağlamalıyız.

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