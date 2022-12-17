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Ekonomi Her tahmini tutan Mert Başaran'dan altın, dolar ve asgari ücret çıkışı: Paranız yavrulasın istiyorsanız hemen bunu yapın
Ekonomi

Her tahmini tutan Mert Başaran'dan altın, dolar ve asgari ücret çıkışı: Paranız yavrulasın istiyorsanız hemen bunu yapın

Emlak ve Yatırım Uzmanı Mert Başaran, piyasalara ilişkin çarpıcı dolar ve altın tahminlerinde bulundu. Başaran, Kur Korumalı Altın Mevduatı için 'Paranız burada yavrular. Tavsiye ederim' yorumunda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-12-17 18:51:00 -
Her tahmini tutan Mert Başaran'dan altın, dolar ve asgari ücret çıkışı: Paranız yavrulasın istiyorsanız hemen bunu yapın

Ne Var Ne Yok programında Türker Akıncı’nın konuğu olan ekonomist Mert Başaran'dan önemli açıklamalar geldi.

Dolar, altın ve asgari ücrete ilişkin yorumlar yapan Mert Başaran, önemli bir tavsiyede bulundu.

İşte Mert Başaran'ın o açıklamaları:

Bu rakamlardan altın alan karlı çıkacak gibi duruyor. 1200 liraya doğru gidecek. Ons altında toplamak için iyi rakamlarda seyrediyor.

Asgari ücret çok yükselirse...

Dolar şu an enflasyonun altında kalıyor. Doların aradan enflasyon oranında artması lazım. Şimdi dolar tutuluyor gibi duruyor. Dolar şu anda maalesef ucuz. Burada asgari ücret çok önemlidir. İnşallah 10-15 olur. Türkiye çok sofistike üretimler yapmadığı için 300-350 doları gördüğünde işveren sallanıyor. Asgari ücret mesela 10 bin liraya çıkarsa 600 doları görecek. Asgari ücrete yüzde 50-60 zam gelirse doların yavaş yavaş hareketlerini görebiliriz. 94’te bunu yaşadık. Yatırım tavsiyesi değildir. Dolar yavaş yavaş artsın ki daha sonra bir gecede patlayıp gitmesin. Türkiye şu an istese doları 9’a düşürebilir. Ama batırırsın. Bugün dolar 9’a düşerse bir anda asgari ücret inanılmaz rakam olacak. İşte o zaman üretim Macaristan’a, Bulgaristan’a kayar.

Paranız yavrular

Son 6 ayda altına kur korumalı mevduat getirildi. Altın yüzde 10 yavrular mı, evet yavrular. Kur Korumalı Altın hesabı çok cazip geliyor. Parası olanlar, altını olanlar bunu deneyebilir. Mesela 1000 gramınız 1100 gram olabilir. Çok mantıklı ve faydalıdır. Paranız yavrular mı, evet yavrular arkadaşlar.

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