Her soruda sizin suyunuzu içiyor: Gelecekten 1 gün daha gidiyor

Her 20 soru için yarım litre su içiyor. İçtiği su ise geleceğimizden çalıyor. Yapay zeka her ne kadar hayatımıza kolaylık sağlasa da İnsanlığa büyük bedeller ödetmek üzere. Öncelikle suyun bugün ki öneminden bahsedelim.

Öncelikle 2050 yılı itibarıyla su ihtiyacının 2015 yılı seviyelerine göre yüzde 55 artacağı düşünülüyor. Dünya Doğayı Koruma Vakfı’nın bir araştırmasına göre, dünyanın yüzde 70’inin suyla kaplı olmasına rağmen içilebilir su oranı oldukça düşük durunmda.

Uzmanlara göre; Araştırmacılara göre, yeryüzündeki suyun yüzde 97’sinden fazlası, insanların kullanımına uygun olmayan tuzlu sulardan oluşuyor. İçilebilir tatlı suların dünyadaki suya oranı yüzde 3'ün altında ve temiz suyun büyük bir bölümü kutuplarda bulunuyor.

Yani Tatlı suların da sadece üçte biri kullanılabiliyor. Dolasıyla insanın kullanabileceği su miktarı, dünyadaki toplam su varlığının yüzde 1'inin de altında bulunuyor. Şimdi bu bilgi ile Yapay zeka’nın tükettiği su oranını anlatan bu haberi okumanızı tavsiye ediyoruz.

PEKİ, ŞUAN HANGİ AŞAMADAYIZ?

2025 yılına ilişkin yeni bir araştırma, yapay zeka sistemlerinin küresel ölçekte şişelenmiş su tüketiminin tamamını aşan bir kullanıma ulaştığını ortaya koymuş durumda.

Araştırma Hollandalı uzmanlar tarafından yapıldı. Hakemli bir dergide yayımlanan araştırmaya göre; Yapay zeka iş yüklerinin su ayak izinin 312,5 ila 764,6 milyar litre arasında olduğu tahmin ediliyor. Söz konusu rakam, dünya genelinde bir yılda tüketilen toplam şişelenmiş su miktarını geride bırakıyor. Milyonlarca günlük sorgu, görsel oluşturma talebi ve 7/24 çalışan dijital asistanlar düşünüldüğünde, ortaya çıkan tablo aslında şaşırdığınız kadar değil.

Yapay zeka modelleri, çok fazla veriyi işlerken sunucular aşırı sıcaklık artışı sularla soğutuluyor. Ayrıca yapay zeka sunucularına enerji sağlayan elektrik üretimi de hidroelektrik santrallerinden yapılıyor. Burada da çok büyük su harcanıyor.

Teknoloji şirketleri, veri merkezlerinin su ve enerji tüketimini azaltmak amacıyla çeşitli çözümler geliştirmeye çalışıyor. Daha verimli soğutma sistemleri, yenilenebilir enerji kullanımı ve optimize edilmiş veri işleme yöntemleri bu çözümler arasında yer alıyor. Ancak şuan bu adımlar henüz atılmış değil, yakın zamanda da atılacak gibi durmuyor.

TEMİZ SU BEKLEYEN İNSANLAR BULUNUYOR

Bugün gezegenimiz üzerinde 844 milyon insan temiz suya ulaşamıyor. Bu tablonun gelecek yıllarda daha da kötü hale gelmesi öngörülüyor.

Araştırmalara göre, 2000 ve 2050 yılları arasında dünya nüfusunun 3 milyar artması ve temiz suya olan talebin yüzde 55 yükseleceği düşünülüyor. Yani her yapay zeka kullanırken, bu adaletsizliği düşünmek gerekiyor.