Google, milyonlarca kişinin hesabını siliyor. Google'ın kararı bu cuma günü uygulamaya geçiyor. Teknoloji devi, dolandırıcıların kullanıcı verilere erişmesini caydırmak amacıyla etkin olmayan hesapları sileceğini açıklamıştı.

Google, son iki yıldır kullanılmayan Gmail hesaplarını, Google Drive, Dokümanlar, Takvim, Meet ve Google Fotoğraflar uygulamalarındaki tüm içerikleri silecek.

Şirketten yapılan açıkalamada kullanıcılara bu işlemi hatırlatan bildirimleri gönderileceği duyurulmuştu.

Mayıs ayında güvenlik politikalarını güncelleyen teknoloji devinden yapılan açıklama şu ifadeler kullanılmıştı:

“Bir hesap uzun bir süre kullanılmadıysa, tehlikeye girme olasılığı daha yüksektir. Bunun nedeni, unutulan veya gözetimsiz bırakılan hesapların genellikle ele geçirilmiş, iki faktörlü kimlik doğrulaması kurulmamış eski veya yeniden kullanılmış şifrelere bağlı olması ve kullanıcı tarafından daha az güvenlik kontrolü almasıdır.”

Google, bu hesapların ele geçirilebilir ve spam veya diğer kötü amaçlı içeriklerin yanı sıra kimlik hırsızlığı için de kullanılabileceğini belirtiyor. Her şeyiniz gidebilir! Milyonlarca kişinin hesabı silinecek!

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