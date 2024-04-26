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Yaşam 'Her şeyi bilen' uzmanlardan tahmin: Hava nasıl olacak? MGM'den Çöl tozu haritası paylaşıldı... Çöl tozu gelecek mi?
Yaşam

'Her şeyi bilen' uzmanlardan tahmin: Hava nasıl olacak? MGM'den Çöl tozu haritası paylaşıldı... Çöl tozu gelecek mi?

Yeniakit Publisher
2024-04-26 21:41:00 - 2024-04-26 21:42:20
'Her şeyi bilen' uzmanlardan tahmin: Hava nasıl olacak? MGM'den Çöl tozu haritası paylaşıldı... Çöl tozu gelecek mi?

Çöl tozu haberleri yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz gün ülkemize giriş yapan çöl tozu yurdumuzda etkisini göstermeye devam ediyor. Bölge bölge hissedilen çöl tozu ne zaman gidiyor, şu an hangi illerde etkili? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden çöl tozu haritası...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, çöl tozu haritasını yayımladı. Gün gün oluşturulan çöl tozu haritasında bugün hangi illerde etkili, hafta sonu çöl tozu hangi illerde etkili olacak? İşte konu hakkında merak edilen Çöl tozu ne zaman gidiyor sorusu hakkında son güncel durum

ÇÖL TOZU NE ZAMAN GİDİYOR, ŞU AN HANGİ BÖLGEDE ETKİLİ?26 NİSAN 2024 ÇÖL TOZU HARİTASI

Cuma günü gece saatlerine kadar görülmesi beklenen toz taşınımının meydana getireceği başta sağlık problemleri olmak üzere görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

27 NİSAN 2024 ÇÖL TOZU HARİTASI

27 NİSAN 2024 ÇÖL TOZU HARİTASI
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