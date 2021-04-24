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Gündem Her şeye rağmen akıllanmıyorlar... Akılalmaz görüntüler
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Her şeye rağmen akıllanmıyorlar... Akılalmaz görüntüler

Son zamanlarda Türkiye'de her gün 300'den fazla kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybederken, Konya'da, kısıtlamalar sırasında bir eğlence mekanı açık bulundu. Yapılan baskında, 39 kişiye ceza kesildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-24 15:23:00 -

Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Selçuklu ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde açık olduğu tespit edilen eğlence mekanına geldi.

Uzun uğraşlara rağmen kapı açılmayınca koçbaşıyla giren polis, mekandaki 39 kişiye, "sosyal mesafe, maske ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal" suçlarından cezai işlem uyguladı.

Polisi gören bazı kişilerin saklanmak için çatıya çıkmaya çalıştıkları görüldü.

İş yerinin mührünün bozularak faaliyet göstermeye başladığı belirlendi.

Eğlence mekanı, zabıta ekiplerince yeniden mühürlenirken, iş yeri sorumlusu Emrah A. hakkında "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" ve "mühür bozma" suçundan adli işlem başlatıldı.

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