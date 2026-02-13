Her şey vatandaşın sağlığı için! Hastanelere didik didik inceleme

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun talimatıyla; sağlık sisteminin daha etkin ve daha kaliteli sürdürülebilmesi amacıyla başlatılan denetimler hız kesmeden devam ediyor. 2025 yılında, Türkiye genelinde 234 hastane, 100’ü aşkın müfettiş tarafından denetlenerek sorunlar yerinde çözüldü. Sağlık Bakanlığı geçtiğimiz yıl, yüzde 90’ın üzerinde başarı oranı bulunan REDES'i hayata geçirmişti. Sağlık hizmeti sunumunda karşılaşılabilecek, insan sağlığı ve mali açıdan risk oluşturabilecek durumları veri analiz yöntemiyle tespit eden REDES kapsamında şimdiye kadar 3 bin 704 dijital denetim yapıldı" denildi.

'KAMU-ÖZEL AYRIM YOK'

Denetimlerde kamu-özel ayrımı yapılmadığı belirtilerek, "Bakanlık müfettişleri gelen ihbar ve şikayetleri titizlikle inceliyor. Bu ihbar ve şikayetlerin değerlendirmeye alınabilmesi için soyut ve genel nitelikte olmamaları gerekiyor. İftira niteliğinde olan şikayetler işleme konulmazken somut iddialar hakkında gerekli işlemler ivedilikle başlatılıyor. Denetimlerde hata veya ihmal şüphesi bulunması halinde ise Mesleki Sorumluluk Kurulu devreye giriyor. Kurul, süreci raporlar doğrultusunda yürütüyor" ifadelerine yer verildi.