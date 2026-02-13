  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Belediyenin sosyal medya açıklaması şok etti: Borcunu ödemeyene hizmet verilmeyecek İtirafçı olan başkan yardımcısından yeni ifşalar! Meclis üyelerine verilen devasa rüşvete bakın Protestoların bastırılması toplumsal öfkeyi ortadan kaldırmadı İran patlamaya hazır bomba gibi Dünyada milyonlar açlıkla boğuşuyor! ‘Sevgililer günü’ tuzağına servet Ramazan ibadeti kısıtlandı: Kudüs Yahudileştiriliyor Dolarını alan geliyor! Türkiye’ye yeni yatırım yağmuru BMGK terör örgütü DEAŞ mensuplarının firar haberleriyle sarsıldı! Suriye hükümetinin kaçaklara karşı başlattığı o amansız takip dünyada yankı buldu BM mali çöküşün eşiğinde: Krizin merkezinde ABD’nin ödenmeyen aidatları Davutoğlu da 3. yol peşinde Discombobulator" adlı silah yeni değil ‘ Bir tek bizde var’ Trump pazarlama
Sağlık Her şey vatandaşın sağlığı için! Hastanelere didik didik inceleme
Sağlık

Her şey vatandaşın sağlığı için! Hastanelere didik didik inceleme

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:
Her şey vatandaşın sağlığı için! Hastanelere didik didik inceleme

Sağlık Bakanlığı, Bakan Kemal Memişoğlu’nun talimatıyla 2025’te 234 hastaneyi denetlerken, REDES kapsamında 3 bin 704 dijital denetim yapıldığını ve kamu-özel ayrımı olmadan ihbarların titizlikle incelendiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun talimatıyla; sağlık sisteminin daha etkin ve daha kaliteli sürdürülebilmesi amacıyla başlatılan denetimler hız kesmeden devam ediyor. 2025 yılında, Türkiye genelinde 234 hastane, 100’ü aşkın müfettiş tarafından denetlenerek sorunlar yerinde çözüldü. Sağlık Bakanlığı geçtiğimiz yıl, yüzde 90’ın üzerinde başarı oranı bulunan REDES'i hayata geçirmişti. Sağlık hizmeti sunumunda karşılaşılabilecek, insan sağlığı ve mali açıdan risk oluşturabilecek durumları veri analiz yöntemiyle tespit eden REDES kapsamında şimdiye kadar 3 bin 704 dijital denetim yapıldı" denildi.

'KAMU-ÖZEL AYRIM YOK'

Denetimlerde kamu-özel ayrımı yapılmadığı belirtilerek, "Bakanlık müfettişleri gelen ihbar ve şikayetleri titizlikle inceliyor. Bu ihbar ve şikayetlerin değerlendirmeye alınabilmesi için soyut ve genel nitelikte olmamaları gerekiyor. İftira niteliğinde olan şikayetler işleme konulmazken somut iddialar hakkında gerekli işlemler ivedilikle başlatılıyor. Denetimlerde hata veya ihmal şüphesi bulunması halinde ise Mesleki Sorumluluk Kurulu devreye giriyor. Kurul, süreci raporlar doğrultusunda yürütüyor" ifadelerine yer verildi.

Sağlık ordusunda gurur verici tablo Anne kız omuz omuza görevde
Sağlık ordusunda gurur verici tablo Anne kız omuz omuza görevde

Sağlık

Sağlık ordusunda gurur verici tablo Anne kız omuz omuza görevde

Sağlık Bakanlığı sigaraya karşı seferberlik başlattı
Sağlık Bakanlığı sigaraya karşı seferberlik başlattı

Sağlık

Sağlık Bakanlığı sigaraya karşı seferberlik başlattı

Ortak çalışmalar sürecek! Sağlık Bakanı Memişoğlu’ndan Kızılay mesajı
Ortak çalışmalar sürecek! Sağlık Bakanı Memişoğlu’ndan Kızılay mesajı

Sağlık

Ortak çalışmalar sürecek! Sağlık Bakanı Memişoğlu’ndan Kızılay mesajı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23