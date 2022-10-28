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Ekonomi Her şey tam bağımsız Türkiye için! Fatih Sondaj Gemisi yeni pençeyi attı
Ekonomi

Her şey tam bağımsız Türkiye için! Fatih Sondaj Gemisi yeni pençeyi attı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih Sondaj Gemisi’nin Çaycuma-1 kuyusunda sondaja başladığını belirterek, “Gözümüz ufukta, kulağımız doğal gaz milli takımımızda” dedi.

Yeniakit Publisher
2022-10-28 16:47:00 -
Her şey tam bağımsız Türkiye için! Fatih Sondaj Gemisi yeni pençeyi attı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih Sondaj Gemisi’nin Çaycuma-1 kuyusunda sondaja başladığını belirterek, “Gözümüz ufukta, kulağımız doğal gaz milli takımımızda” ifadelerini kullandı.

Bakan Dönmez, Fatih Sondaj Gemisi’nin yeni keşifler için Çaycuma-1 kuyusunda sondaja başladığını bildirdi.

Dönmez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Gözümüz ufukta, kulağımız doğal gaz milli takımımızda. ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyonumuzla enerjide asırlık projelere imza atıyoruz. Yeni keşifler için Fatih, Çaycuma-1 kuyusunda sondaja başladı. Enerjide tam bağımsız Türkiye için aramaya devam” dedi.

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