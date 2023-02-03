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Medya "Her şey olur, o olmaz" diyorlardı! Ali Sirmen herkesi şok etti
Medya

"Her şey olur, o olmaz" diyorlardı! Ali Sirmen herkesi şok etti

Cumhuriyet gazetesinin "ultra laik" yazarlarından Ali Sirmen, cansiperane bir şekilde savunduğu Millet İttifakı'nın açıkladığı Ortak Politikalar Mutabakat Metni'ni beğenmedi.

Yeniakit Publisher
2023-02-03 20:03:00 -
"Her şey olur, o olmaz" diyorlardı! Ali Sirmen herkesi şok etti

Cumhuriyet gazetesinin "ultra laik" yazarlarından Ali Sirmen, cansiperane bir şekilde savunduğu Millet İttifakı'nın açıkladığı Ortak Politikalar Mutabakat Metni'ni beğenmedi. Metinde laiklik konusunun eksik olduğunu belirten Sirmen, özetle şunları kaydetti:

"Millet İttifakı Ortak Politikalar Mutabakat Metni yayımlandı. 

(...) Millet İttifakı’nın gerek daha önce açıkladığı yeni anayasa önerisi gerek mutabakat metninde laiklik konusunun eksik olduğu görülüyor.

Şimdi, birçok konuda, ortak politikalar geliştirilmesi gerekliliği vurgulanarak, laiklik konusunun şu anda tartışılmasının akıllıca olmadığından, ayrıntıda kaybolmamak gerektiğinden söz edilince bunun da çok inandırıcı olmayacağını belirtmek gerek.

(...) Metinde, laiklik gibi konunun esasına hiç dokunulmamış olmasını anlamak mümkün değildir. (...)"

 

 

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