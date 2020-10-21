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Gündem Her şey ‘İP’ kopuncaya kadarmış! CHP'li Faruk Bildirici Ahmet Hakan'ı sattı
Gündem

Her şey ‘İP’ kopuncaya kadarmış! CHP'li Faruk Bildirici Ahmet Hakan'ı sattı

Hürriyet Gazetesi'nde Ahmet Hakan ile birlikte çalışan, daha sonra ise CHP kontenjanından RTÜK üyeliğine seçilen eski okur temsilcisi Faruk Bildirici, Ahmet Hakan'ın Ümit Özdağ'ı konuk ettiği ve İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’nun FETÖ'cü olduğunun iddia edildiği programda Hakan'ın tarafsız davranmadığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-10-21 16:03:00 -
Her şey ‘İP’ kopuncaya kadarmış! CHP'li Faruk Bildirici Ahmet Hakan'ı sattı

Hürriyet Gazetesi'nde Ahmet Hakan ile birlikte çalışan, daha sonra ise CHP kontenjanından RTÜK üyeliğine seçilen eski okur temsilcisi Faruk Bildirici, Ahmet Hakan'ın İyi Parti Milletvekili Ümit Özdağ’ın, İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’nun FETÖ'cü olduğunu söylediği programda 'Tarafsız' davranmadığını iddia etti.

"Tarafsızlığı kurtarmaya yetmez"

Bildirici İP'i kurtarmak için Ahmet Hakan ile ters düştüğü yazısında, Ahmet Hakan için "Tıpkı CNN Türk’te olduğu gibi Hürriyet’te de İyi Parti’yi zor durumda bırakmayı hedefleyen bir yayıncılık yapmış" ifadelerini kullandı. Hakan'ın Özdağ'ı yayına yalnız çıkarmaması gerektiğini karşısına parti yöneticilerinden birilerini de çıkarması gerektiğini söyleyen Bildirici, "Üstelik Ahmet Hakan, program öncesinde Ümit Özdağ’ın 'asıl meselesinin' İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu olduğunu, onunla ilgili ağır suçlamalarda bulunacağını da anlamış! Adil, dengeli ve tarafsız davranmak yerine Ümit Özdağ, İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında ağır iddialarda bulunmasına olanak tanıdıktan sonra “Buğra Kavuncu’nun cevap hakkı olduğunu, telefonla bağlantı yapabileceğini” söylemek, sonra bağlayıp yanıtlarını almak 'tarafsızlığı' kurtarmaya yetmez." değerlendirmesinde bulundu.

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Yorumlar

Güldürmeyin...

Sizin deyiminizle "omurgasız hergele" mi tarafsızmiş?!
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Üstad Kadir Mısıroğlu

Tarafsız olmak için chpli olmak gerekiyor aksi mümkün değil. Az için az
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