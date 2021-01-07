Her şey Gezi'deki gibi gelişiyor! Yurt dışından Boğaziçi provokatörlerine destek

CHP, HDP ve yasa dışı örgütleri arkalarına alarak provokasyona soyunan gruba yurt dışından da destek geldi.

Üniversite sınırlarını aştılar!

Eylemler üniversite sınırlarının dışına taşırılarak Türkiye'ye yayılmaya çabalanırken, Boğaziçi provokatörlerine bir destek de Oxford'dan geldi.

'Akademik özgürlük'

Oxford Üniversitesi’nde görevli akademisyenlerin üye olduğu Oxford UCU sendikası, twitter hesabından provokatörlerle dayanışma mesajı paylaştı. Oxfordlu akademisyenlerin mesajında şu ifadeler yer aldı: "Üniversitede akademik özgürlüğü ve demokrasiyi savunan Boğaziçi Üniversitesi’ndeki meslektaşlarımızla dayanışma gösteriyoruz. Öğrencilere yönelik polis şiddetini ve gözaltıları kınıyor, Türk yetkilileri, akademik özgürlük ve özerkliğe saygı göstermeye davet ediyoruz."

Yale ve Harvard'dan Türk öğrenciler de mesaj paylaştı

Öte yandan Yale ve Harvard’da okuyan Türk öğrenciler de yine sosyal medyadan mesaj yayınlayarak Boğaziçi provokatörlerine destek verdi: "Harvard ve Yale üniversitesinde okuyan Türk öğrenciler olarak Boğaziçi Üniversitesi’nde okuyan arkadaşlarımızın haklı protestolarının yanındayız. Rektör seçimlerinin dürüstlük ve şeffaflık ilkeleri doğrultusunda, demokratik bir biçimde gerçekleştirilmesi gerektiğine inanıyoruz."