Her şey Erdoğan’ın istifasına bağlıymış! Koray Aydın milletin aklıyla alay etti

6'lı masayı aylardır toplayan ancak Türkiye'yi geri götürecek olan parlamenter sisteme dönüşten başka bir şey söyleyemeyen, dış politikaya, iç politikaya, ekonomiye, sağlık ve eğitim sistemine ilişkin hiçbir fikirleri bulunmayan muhalefet, hükümeti pervasızca eleştirmeye devam ediyor. Sözcü yazarı Ruhat Mengi'ye konuşan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın'da bundan öteye gidemedi.

Erdoğan istifa ederse...

Defalarca toplanmalarına rağmen henüz kendi aralarında anlaşıp cumhurbaşkanı adaylarını bile belirleyemeyen 6'lı masanın ortağı İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, parti görüşlerinin ne kadar çapsız olduğunu itiraf edercesine bir röportaj verdi. Genel başkanları gibi Türkiye'deki sıkıntıları nasıl gidereceklerine ilişkin konuşamayan Aydın, durumu yine her zamanki gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bağladı. Ekonomik sıkıntılara ilişkin milletin aklıyla ala edercesine konuşan İYİ Partili isim "Erdoğan bugün istifa etse Trükiye travmadan kurtulur, ek bütçeye gerek kalmaz" dedi.